Série A: Botafogo aumenta chance de título e Fortaleza fica com menos de 3%

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Estêvão e Mancuso disputam lance no jogo Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

O empate entre Palmeiras e Fortaleza, no sábado, por 2 a 2, em São Paulo, combinado com a vitória do líder Botafogo sobre o Bragantino por 1 a 0, também no sábado, em Bragança, mexeram nas probabilidades de título no Campeonato Brasileiro, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais.

Restando sete jogos, o Botafogo (64 pontos) agora tem 67% de chance de ficar com a taça, enquanto o Palmeiras (61 pontos) caiu para 28.4%. Já o Fortaleza (57 pontos) também caiu no levantamento, agora com 2.8% de probabilidade de título nacional.

Em relação aos pontos necessários para a conquista, qualquer time que chegue aos 76 pontos detém hoje 96% de chance de ser campeão. No caso dos 77 pontos, a porcentagem passa para 98%.

Na próxima rodada da Série A, o Botafogo recebe o Vasco, enquanto o Palmeiras visita o Corinthians. Já o Fortaleza encara o Juventude, em Caxias do Sul.