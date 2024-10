Ex-Fortaleza, Guilherme é o melhor jogador da Série B

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Atacante Guilherme comemora gol no jogo Fortaleza x Botafogo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023

Na Série B, Guilherme, ex-Fortaleza, é o melhor jogador da competição. O atacante do Santos, líder com 62 pontos e muito perto do retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro, tem nove gols e oito assistências em 28 partidas. Nenhum outro atleta do torneio participou tanto de gols como ele.

As 17 participações diretas também devem ser avaliadas com a dinâmica que o atleta tem conseguido nas ações ofensivas e, claro, na composição defensiva, ajudando bastante a equipe do técnico Fábio Carille.

Pelo Fortaleza, Guilherme fez 52 jogos, anotou 10 gols e colaborou com seis assistências na temporada 2023. E saiu do clube pela porta da frente em dezembro do ano passado, com uma bonita mensagem nas redes sociais, justamente para se unir ao elenco santista.

"Hora de me despedir do clube que foi a minha casa este ano. Eu cheguei ao Fortaleza com muita expectativa, cheio de sonhos, mas a realidade que encontrei foi muito além do que pude imaginar. Que clube sério, que lugar bom de se trabalhar, funcionários carinhosos, prestativos, elenco e comissão técnica profissionais e solidários. Fora a diretoria e presidência, que eu nunca vou cansar de elogiar. O Fortaleza está onde está por uma razão: o trabalho sério destas pessoas. E merece cada um destes recordes, cada uma dessas conquistas".