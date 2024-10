Fortaleza, Ceará e a força dos cearenses como mandantes

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Fortaleza, de Vojvoda, único invicto em casa na Série A 2024

Há um forte domínio de Fortaleza e Ceará atuando em casa no Campeonato Brasileiro. É um fator bastante positivo para o futebol cearense, que chama atenção nacionalmente. Se fora de casa o desempenho está aquém, ambos, como mandantes, mostram potência, cada um na sua divisão. Após 16 jogos como mandante na Série A 2024, o Tricolor segue como o melhor time no quesito. O aproveitamento é espetacular, com 83,3% dos pontos. Único time invicto em casa, melhor defesa (8 gols), maior número de vitórias (12) e terceiro ataque mais positivo (26 gols). Na Série B, o Alvinegro é o terceiro melhor mandante depois de 17 partidas. O aproveitamento é de 76,5%, tendo o segundo melhor ataque em casa (31 gols), terceiro melhor saldo (17 gols) e a equipe que mais venceu (12).

Napoli surpreende com Conte

Há um time jogando muito bem na Europa e de forma surpreendente. É o Napoli, líder do campeonato italiano. Após temporada 2023/2024 péssima, o clube contratou, em junho, Antonio Conte. O técnico rapidamente conseguiu mostrar resultados e, melhor ainda, um bom futebol, atuando num 4-3-3 intenso, com muita movimentação e velocidade, além de uma sistema defensivo firme. São 25 pontos ganhos em 30 disputados. Sem competições continentais porque ficou apenas na 10ª colocação da Série A, a equipe investe as energias para voltar a ser campeã nacional, como ocorreu na histórica campanha em 2022/2023. O atacante belga Lukaku, o meio-campista escocês McTominay e o zagueiro italiano Buongiorno foram os principais reforços e vão bem demais. Quem também segue brilhando é o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, atacante veloz, habilidoso e com ótima finalização pelo lado esquerdo.

O número que importa: 8

Levando em consideração que Atlético-GO e Cuiabá estão virtualmente rebaixados para a Série B, outros oito clubes ainda brigam para não cair. Grêmio (38 pontos), Criciúma (37), Fluminense (36), Vitória (35), Corinthians (35), Athletico-PR (34), Bragantino (34) e Juventude (34). Será uma reta final insana porque é extremamente difícil ver tanto equilíbrio contra o rebaixamento nesta fase da competição.

Craque da Série B

Na Série B, Guilherme, ex-Fortaleza, é o melhor jogador da competição. O atacante do Santos tem nove gols e oito assistências em 28 partidas. As 17 participações diretas também devem ser avaliadas com a dinâmica que o atleta tem conseguido nas ações ofensivas e, claro, na composição defensiva, ajudando bastante o time.

Já viu? *

Olga. Olga, em 2013, é uma talentosa ginasta ucraniana de 15 anos e vive em exílio na Suíça, tendo como objetivo buscar um lugar entre as melhores atletas no National Sports Center. Enquanto isso, a revolta de Euromaidan — série de manifestações nacionalistas e de agitação civil — explode em Kiev, envolvendo repentinamente sua família e alterando sua vida para sempre. Onde: Telecine

Mais 3!

1. Caso o Sport seja campeão da Série B, o Santa Cruz herda vaga na Copa do Brasil e ao menos R$ 800 mil. Estará o torcedor do Santa torcendo pelo rival?

2. Campeão da Série C com o Volta Redonda, o técnico Rogério Corrêa renovou contrato para 2025 com a equipe da Cidade do Aço.

3. Por falar em técnico, o Botafogo-PB, que vai se tornar SAF em breve, quer o técnico João Burse.