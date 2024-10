Fortaleza sente falta dos gols de Lucero

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Lucero já marcou 47 gols pelo Fortaleza desde que chegou ao clube

Com 23 gols marcados na temporada 2024 — oito no Campeonato Brasileiro —, Lucero segue como segundo jogador com mais tentos na temporada brasileira, atrás apenas de Pedro (fora de combate por causa de uma grave contusão), do Flamengo, com 30. Yuri Alberto, do Corinthians, e Anselmo Ramon, do CRB, também balançaram as redes 23 vezes.

O centroavante argentino é muito bom jogador, mas vive fase ruim e nem faço tal análise apenas pela ausência de gols. Durante as partidas, ele tem participado pouco, parece desligado dos momentos ofensivos. As buscas por tabelas ou triangulações não estão ocorrendo como antes. Estão mais raras as finalizações, o que também é uma responsabilidade coletiva.

Lucero fez uma Sul-Americana brilhante nesta temporada — foram sete gols em oito confrontos internacionais — e um ótimo primeiro turno na Série A. Suas boas atuações e gols — ele não marca desde 21 de agosto, contra o Rosário Central — têm feito falta ao Fortaleza. Neste período de jejum do atacante, o Tricolor entrou em campo 11 vezes e marcou apenas 12 gols, média baixa.

Há um detalhe, entretanto: a cada jogo o futebol permite histórias de recuperação. Homem de total confiança de Vojvoda, Lucero tem a oportunidade de fazer as pazes com o gol no próximo sábado, contra o Juventude, adversário que o Tricolor venceu neste campeonato por 2 a 1. Naquele cenário, o jogador marcou no Castelão, cobrando pênalti.

O número que importa

O Fortaleza tem o quinto melhor saldo de gols da Série A. A equipe marcou 41 vezes e sofreu 32 tentos, totalizando nove positivo. O Palmeiras tem 28 gols de saldo, o melhor da competição.

Apesar da vitória sobre o Paysandu, a rodada da Série B foi ruim para o Ceará. Restando quatro jogos, a distância da equipe para o G-4 é de cinco pontos. Para entrar na zona de acesso, o Alvinegro (54 pontos) precisa descontar tal pontuação de pelo menos um adversário entre Novorizontino (60), Sport (59) e Mirassol (59). O elenco de Léo Condé tem que ser perfeito e contar com tropeços grandes de alguém na frente. É totalmente possível ainda, mas a pressão aumentou demais.

Já viu?

Free Solo. Ganhador do Oscar de melhor documentário em 2019, o filme narra a jornada de Alex Honnold, escalador que se arrisca a subir o El Capitán, uma impressionante formação rochosa de 975 metros em Yosemite, na Califórnia, sem cordas ou proteção. As imagens são impactantes e belíssimas. Onde: Disney Plus

Mais 3!

1. O atacante Pedro Vitor, que jogou pelo Remo nesta temporada, segue treinando no Pici. O contrato dele termina em dezembro deste ano com o Fortaleza e o clube não tem mais influência alguma no seu destino.

2. O Remo quer muito a permanência de Pedro, mas existe proposta bem mais alta financeiramente de um clube da segunda divisão da Coreia do Sul.

3. Ex-Floresta, o técnico Leston Júnior foi finalmente apresentado no América-RN. A SAF do clube tem investido muito para tirar o time da Série D e colocar a equipe na Série C em 2026.