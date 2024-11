Fortaleza: recorde de pontos está próximo

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC O treinador argentino Vojvoda comandando treino do Fortaleza

Contra o Juventude, neste sábado, o Fortaleza tem uma partida difícil e valiosa. O clube luta por vitória, recordes e manutenção na briga pelo título da Série A. Com 57 pontos, o Tricolor realizou sua melhor campanha no atual regulamento do Campeonato Brasileiro em 2021, quando chegou aos 58 pontos. Um empate, portanto, iguala tal marca.

Em caso de vitória em Caxias do Sul, o Fortaleza passa a somar 60 pontos e, além de superar a própria marca histórica, também ganha do Sport e do Vitória o lugar de time nordestino com melhor desempenho nos pontos corridos em pontuação geral, já que o time pernambucano, em 2015, e a equipe baiana, em 2013, fizeram 59 pontos.

Domingo, contra o Avaí, o Ceará luta pela manutenção na busca pelo acesso, no Castelão. O time, quando entrar em campo, já vai saber o resultado do Novorizontino, que joga neste sábado. Um eventual empate ou uma derrota da equipe do interior de São Paulo certamente vai motivar ainda mais o elenco alvinegro. Já o Sport visita o Operário na segunda-feira, enquanto o Mirassol joga apenas na terça, contra o Coritiba.

O número que importa

Para tirar o técnico Rúben Amorim do Sporting, o Manchester United pagará multa astronômica de 10 milhões de euros, o equivalente a R$ 62 milhões. É um valor raríssimo para um treinador, mas como o clube inglês vive crise faz muitos anos, resolveu investir em um jovem, 39 anos, dono de um trabalho brilhante no clube português, com cinco títulos desde 2021.

Na convocação para os dois próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias, realizada nesta sexta-feira, Dorival Júnior deixou de fora o atacante Endrick, que também não em tido espaço recente no Real Madrid. Ancelotti, entretanto, técnico do clube espanhol, parece gostar do ex-jogador do Palmeiras e não tem pressa na sua evolução. É importante lembrar: ele tem apenas 18 anos. Por outro lado, Murillo, ex-zagueiro do Corinthians e atual titular do Nottingham Forest, mereceu muito a convocação. Joga demais

Já viu?

JOIAS BRUTAS. Um dos melhores trabalhos da carreira de Adam Sandler. Ele é Howard Ratner, um joalheiro endividado em Nova York. O filme mostra, então, o mundo das apostas e da ambição desmedida. A narrativa é ágil e por vezes até angustiante, focando na tensão absurda de Howard tentando recuperar suas perdas. Os irmãos Safdie dirigem com brilhantismo o filme, criando um cenário ideal. A trilha sonora é um espetáculo também. Uma grande película. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Zagueiro espanhol Sérgio Ramos, histórico jogador do Real Madrid, tem sido especulado como reforço do Boca Juniors. Seria uma atração e tanto para o futebol da Argentina e da América do Sul.

2. Messi ainda não decidiu se vai participar da Copa do Mundo 2026, mas voltou a dizer, nesta semana, em entrevista ao jornalista Fabrizio Romano, que não deseja ser técnico de futebol quando encerrar a carreira

3. Yuri Alberto, do Corinthians, passou Lucero no quadro de artilheiros do Brasil em 2024, agora com 24 gols. O argentino do Fortaleza segue com 23. Pedro, do Flamengo, fora da temporada por contusão, lidera com 30 tentos.