Fortaleza: novos recordes aumentam enorme legado de Vojvoda

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda comemora vitória no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024

Ao vencer o Juventude por 3 a 0, neste sábado, em Caxias, o Fortaleza chegou aos 60 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro e segue firme na terceira colocação, lutando pelo título. Além de ficar muito perto da vaga na fase de grupos da Libertadores 2025, o clube atingiu, com mais estes três pontos somados, duas marcas muito relevantes.

A primeira: se tornou o maior pontuador do Nordeste em um campeonato de pontos corridos da primeira divisão, superando os 59 pontos de Sport e Vitória. A segunda: bateu a própria campanha na Série A de 2021 (já com Vojvoda), quando fez 58 pontos, e agora o elenco de 2024 tem também o melhor desempenho do clube em todos os tempos com o atual regulamento.

Campanhas em alta

O legado do argentino Juan Pablo Vojvoda, ao lado de sua comissão técnica, também toda argentina, é imenso no clube. É algo maior do que os cinco títulos conquistados no período (três estaduais e duas Copas do Nordeste) porque envolve campanhas internacionais e nacionais jamais vistas pelo Tricolor, incluindo Campeonatos Brasileiros, Sul-Americana (vice-campeão), Libertadores (oitavas de final) e Copa do Brasil (semifinal).

A cada temporada o técnico consegue construir uma história até pouco tempo atrás inimaginável, não apenas para o Fortaleza, mas para a região e para o país, tamanho o crescimento em tão pouco tempo.