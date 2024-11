Ceará: briga pelo acesso continua

Foto: LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Erick Pulga marcou o primeiro gol do Ceará contra o Avaí

A boa vitória do Ceará sobre o Avaí por 2 a 0, neste domingo, a sétima seguida como mandante na Série B, teve quatro destaques decisivos em campo. O primeiro: Bruno Ferreira. O goleiro fez uma defesa monstruosa quando o jogo estava empatado, no primeiro tempo. O segundo: Mugni. O argentino deu assistência para o gol de Pulga e marcou o dele, tendo entrado apenas no segundo tempo.

Os outros dois: Pulga, pelo gol mais importante do confronto, o primeiro, e Saulo Mineiro, pela assistência no segundo tento anotado. Com toda a entrega física e disposição, ele é um atleta importante, por mais que falhe muito nas finalizações. Os três pontos diante de uma bonita festa da torcida foram fundamentais para manter o Alvinegro na briga pelo acesso.

Nesta segunda, a equipe torce contra o Sport e, na terça, seca o Mirassol. É o peso de ter chegado nesta reta decisiva dependendo de outros resultados para subir.

A vitória do Fortaleza sobre o Juventude por 3 a 0, no sábado, foi construída com muita disciplina tática e jogo coletivo em Caxias do Sul, onde é difícil o time da casa ser derrotado. Defensivamente, a equipe esteve atenta e, quando necessário, João Ricardo fez ótimas defesas, como tem ocorrido durante toda a temporada.

Ofensivamente, os três gols foram frutos de assistências, mostrando ótima movimentação e aproximação pelos lados. No primeiro, Tinga achou Moisés. No segundo, Martinez encontrou Mancuso e, no terceiro, foi a vez de Bruno Pacheco fazer ótimo passe para Kuscevic. Tentos bonitos e fundamentais para a equipe seguir lutando firme pelo título.

O número que importa

Os 60 pontos somados pelo Fortaleza neste momento de Série A — 32ª rodada — representam muito para o clube. Além de ter superado os 58 pontos de 2021, até então a sua melhor campanha nos pontos corridos, também é o suficiente para ultrapassar os melhores desempenhos do Nordeste no atual regulamento, que eram de Sport e Vitória, com 59 pontos.

O Flamengo conseguiu uma ótima vantagem no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, no Maracanã. Ficou bem perto do título. Os 3 a 1 representam atuar na partida de volta, em Belo Horizonte, com muito mais tranquilidade e tendo a possibilidade de controlar a vantagem com inteligência desde o começo do confronto de volta.

Filipe Luís montou estratégia ofensiva no Rio e o time correspondeu. Gabigol marcou duas vezes e agora tem 16 gols em 17 finais pelo Flamengo. É impressionante. Gerson, de novo, fez grande partida, determinando o ritmo, ora com passe longos, ora carregando a bola. Vive fase exuberante o meio-campista.

Mais 3!

1. Ainda sob o tremendo impacto da tragédia das chuvas em Valência (217 mortos e centenas de desaparecidos), o absurdo ocorreu no Campeonato Espanhol e vários jogos da rodada foram realizados.

2. Em Barcelona, Raphinha marcou novamente e manteve momento espetacular. O Barça venceu o Espanyol por 3 a 1 e abriu nove pontos na liderança para o Real Madrid: 33 a 24 (o time da capital tem um jogo a menos).

3. Na Premier League, o Liverpool retomou a liderança com todo mérito ao vencer o bom time do Brighton por 2 a 1, de virada. Com 25 pontos, abriu dois do Manchester City, derrotado na rodada pelo Bournemouth por 2 a 1. O segundo gol do time da casa foi marcado pelo cearense Evanilson. Terceiro gol dele na Inglaterra.