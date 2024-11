Fortaleza: novos recordes ampliam enorme legado de Vojvoda

Foto: Lucas Emanuel/FCF Vojvoda defendeu a "mentalidade de virar a chave" para confronto com Corinthians

Ao vencer o Juventude por 3 a 0, no sábado, 2, em Caxias, o Fortaleza chegou aos 60 pontos na Série A, com 17 vitórias, e segue firme na 3ª colocação, lutando pelo título. Além de ficar muito perto da vaga na fase de grupos da Libertadores 2025, o clube atingiu, com mais estes três pontos somados, duas marcas muito relevantes, que precisam ser valorizadas.

A primeira: se tornou o maior pontuador do Nordeste em um campeonato de pontos corridos da primeira divisão, superando os 59 pontos de Sport e Vitória. A segunda: bateu a própria campanha na Série A de 2021 (já com Vojvoda), quando fez 58 pontos, e agora o elenco de 2024 tem também o melhor desempenho do clube em todos os tempos com o atual regulamento.

O legado do treinador e de sua comissão técnica, também toda argentina, é imenso no clube, que lhe dá toda a estrutura e estabilidade. É algo maior do que os cinco títulos conquistados no período, três Estaduais (2021 a 2023) e duas Copas do Nordeste (2022 e 2024) porque envolve campanhas internacionais e nacionais jamais realizadas pelo Tricolor, incluindo Série A, Sul-Americana (vice-campeão), Libertadores (oitavas e três participações) e Copa do Brasil (semifinal).

A cada temporada, com consistência, planejamento e gestão limpa de grupo, o técnico constrói uma história até pouco tempo inimaginável, não apenas para o Fortaleza, mas para a região Nordeste e para o País, tamanho o crescimento em tão pouco tempo. O trabalho é, hoje, referência no Brasil.

O número que importa

Vojvoda já dirigiu o Fortaleza em 146 jogos na Série A. Foram 64 vitórias, 35 empates e 47 derrotas, com 179 gols marcados e 159 sofridos, saldo de 20.

O Ceará só volta a jogar na Série B no dia 12 de novembro, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, fechando a rodada 36 da competição. Até lá, os adversários diretos pelo acesso vão atuar uma ou duas vezes, como é o caso do Mirassol, que entra em campo nesta terça, 5, contra o Coritiba, e depois no dia 9, contra o Avaí.

Assim, quando for enfrentar o time paulista, às 21h30min, o Alvinegro terá a exata noção de sua situação na luta por vaga na Série A, podendo estar em um cenário excelente de depender apenas de suas forças para subir ou tão distante que ficaria difícil até com vitória.

Já viu?

BIG GEORGE FOREMAN. Drama biográfico com Khris Davies e Forest Whitaker, mostrando a vida e a carreira esportiva do histórico e mais velho boxeador a ganhar o cinturão dos pesos pesados, George Foreman, um dos maiores pugilistas de todos os tempos. Onde: MAX

Mais 3!

1. Com a brilhante conquista do ATP 1000 de Paris, no fim de semana recente, o alemão Alexander Zverev assumiu a segunda colocação do ranking mundial masculino, atrás apenas do italiano Sinner.

2. Thiago Wild segue como melhor brasileiro, na 76ª posição. O cearense Thiago Monteiro segue como número 100 do mundo e João Fonseca está em 150º.

3. Entre as mulheres, a brasileira Bia Haddad está na 17ª colocação e vai terminar a temporada entre as 20 melhores do mundo pelo terceiro ano seguido, algo marcante.