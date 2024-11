Manipulação: o maior derrotado é o torcedor

Foto: Rodrigo Ferreira/CBF Casas de apostas seguem permitindo apostar em cartões

Mais uma vez o futebol brasileiro foi atingido por investigações que apuram envolvimento de atletas em manipulação de partidas. Desta vez, o alvo é o atacante Bruno Henrique, do Flamengo. Uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro apura suspeitas de que o atleta teria recebido cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro do ano passado, durante o Campeonato Brasileiro, para beneficiar apostadores. Até que se prove de forma indiscutível a participação do atleta, ele é inocente, porém, a investigação parece adiantada. Tudo começou após um relatório da International Betting Integrity Association (IBIA), organização internacional que existe justamente com tal objetivo, ou seja, detectar movimentações estranhas.

Relevante apontar que três empresas de apostas encontraram volume atípico de apostas relacionadas aos cartões que Bruno Henrique receberia no jogo citado. A investigação informa que tais apostas foram feitas por amigos e parentes do jogador e não interessa ao negócio das empresas que as manipulações ocorram, obviamente.

A situação não é nova e será cada vez mais comum, infelizmente, deixando um rastro de prejuízo para o futebol e, especialmente, para o torcedor, cada vez mais em dúvida sobre a credibilidade do jogo. A integridade esportiva e a confiança ficam comprometidas. É um dano terrível para a paixão de quem apenas quer torcer pelo clube que ama, sabendo, também, que as penas aplicadas aos jogadores já condenados no Brasil são extremamente pequenas e muitos atletas envolvidos já estão de volta aos gramados.

O número que importa: 74. Entre cartões amarelos e vermelhos com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique soma 74 advertências. São 67 amarelos e 7 vermelhos, uma marca impressionante, principalmente para um atacante.

Quem entra no lugar de Lourenço?

Apesar de o Ceará entrar em campo novamente pela Série B apenas no dia 12 de novembro, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, todo mundo já está de olho no substituto de Lourenço, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Usando a lógica de Léo Condé, De Lucca, que já fez 31 jogos pelo Ceará na competição e até pouco tempo atrás era titular do treinador, fica com a vaga.

Andrey também tem chance em função de atuar no meio-campo, mas causaria uma grande surpresa, tendo em vista que o atleta atuou apenas 81 minutos, no total, até agora. Seja como for, independentemente da escalação (Mugni também pode voltar a ser titular, no lugar de Recalde), o Ceará terá de atuar como visitante com ímpeto e imposição tática como se estivesse jogando no Castelão.

Mais 3!

1. O sueco Viktor Gyokeres não cansa de fazer gols jogando pelo Sporting-POR. Na temporada 2023/2024 ele marcou 43 vezes. Na atual, já são 23 gols (três ontem na goleada sobre o City por 4 a 1, na Liga dos Campeões) em 17 jogos, desempenho absolutamente impressionante.

2. Por falar na Liga, o Liverpool-ING é o único time dos 36 da competição com quatro jogos e 12 pontos. Só mais uma equipe também tem 100%. É o Aston Villa-ING, que faz seu quarto jogo nesta quarta, contra o Club Brugge-BEL.

3. Ainda sobre a Liga dos Campeões: Real Madrid segue com problemas defensivos incomuns e foi derrotado pelo Milan por 3 a 1, nesta terça. Está apenas na 17ª colocação, com seis pontos.