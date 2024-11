Fortaleza: de novo, um milhão de torcedores

Atingir mais de um milhão de torcedores pelo terceiro ano seguido (vai ocorrer contra o Vasco, no próximo sábado) em seus jogos como mandante é uma marca para o Fortaleza efetivamente comemorar. Mostra consistência na presença de uma torcida que abraça o time e, sim, ajuda em campo, criando uma atmosfera de confiança e motivação. Outro ponto relevante é o fortalecimento da identidade e da cultura da equipe, ano após ano ganhando destaque. Na Série A atual seria ainda mais positivo caso a média de público fosse a maior de todos os tempos do clube, acompanhando a campanha da equipe, a melhor no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, com 60 pontos conquistados em 32 rodadas (também do Nordeste), mas, por diversos motivos, não é o que tem ocorrido.

Com 27.511 torcedores por partida, o Fortaleza tem apenas a 11ª melhor média de público da Série A. Há diversas torcidas de outras equipes indo ao Campeonato Brasileiro em maior número do que a do Tricolor. Há também motivos variados para alguém não ir a um estádio de futebol e cada torcedor avalia como preferir a sua realidade: gastos, acessibilidade, falta de conforto e/ou segurança, localização, violência, preferência por ver a partida na TV e outros tantos.

Especificamente no caso do Fortaleza na Série A, há quem defenda não ser mais novidade o clube na primeira divisão, invocando uma certa acomodação de parte dos torcedores, mas não consigo cravar ser algo realmente significativo. De toda forma, é uma missão para o clube na próxima temporada: tentar compreender o movimento atual e atrair, com ações propositivas, campanhas e inteligência, mais gente para o Castelão no Campeonato Brasileiro.

O número que importa

Distante dois pontos do Sport, equipe que abre o G-4, o Ceará vai depender apenas de sua forças para conseguir o acesso caso a equipe do Recife não ganhe da Chapecoense, no próximo domingo, na Ilha do Retiro. Neste cenário (empate ou vitória do time de Santa Catarina), o Alvinegro, vencendo os três jogos que lhe restam (Botafogo-SP, América-MG e Guarani) estará na Série A em 2025.

Já viu? *

O MELHOR JOGO DA HISTÓRIA. O jovem Francis Ouimet tinha um sonho: ser um golfista reconhecido. Sua realidade financeira, entretanto, tornava tal desejo impossível. No entanto, algo inesperado aconteceu: um benfeitor o inscreveu no Aberto dos Estados Unidos em 1913 e ele venceu, derrotando um dos maiores ícones do esporte até então, deixando sua marca na história. Um filme muito bem executado, comovente. Onde: Disney Plus

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Aos 23 anos, o brasileiro Reginaldo Ramires é o artilheiro da Liga da Letônia, com 24 gols. O Santos tentou contratá-lo em agosto deste ano, mas sem sucesso.

2. O Manchester City perdeu seus três jogos mais recentes (Tottenham, Bournemouth e Sporting), sequência negativa que não ocorria desde abril de 2018, já com Guardiola no comando da equipe.

3. Livre da má fase, Yuri Alberto atingiu 25 gols em 2024 pelo Corinthians, só atrás de Pedro, do Flamengo, com 30, na lista de artilheiros atuando no Brasil. Lucero parou nos 23 gols (tento mais recente dele foi dia 21 de agosto), mas ainda é o terceiro da relação.