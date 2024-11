Ceará: número de vitórias tem potencial para decidir acesso

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Erick Pulga é artilheiro da Série B com 12 gols em 32 jogos

Finalizada a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ceará, com 57 pontos, aparece como o único perseguidor viável do G-4, formado por Santos (65), Novorizontino (63), Mirassol (62) e Sport (59). Goiás, Operário, Vila Nova, América-MG e Coritiba ficaram aos poucos pelo caminho, perdendo pontos demais nas rodadas mais recentes, mostrando irregularidades. Estão eliminados ou com chances remotíssimas.

Os integrantes do G-4 não precisam olhar para o desempenho do Ceará neste momento, afinal, dependem apenas de suas próprias forças. O Santos necessita de dois pontos. O Novorizontino, com mais quatro pontos, está dentro da Série A. O Mirassol, com mais cinco, e o Sport, com mais nove.

Caso chegue aos 66 pontos — para tanto, precisa vencer os três confrontos restantes, contra Botafogo-SP, América-MG e Guarani —, o Alvinegro poderá ter vantagem importante porque alcançará 20 vitórias, cenário favorável em um eventual desempate contra Novorizontino, Mirassol e Sport, caso um deles tropece nas próximas três partidas, ficando com pontuação idêntica ao Ceará.

Explico melhor usando os exemplos de Sport e Mirassol. Caso o Ceará chegue aos 66 pontos com 20 vitórias e o Sport vença dois jogos e empate um — enfrenta Chapecoense, Ponte Preta e Santos —, a equipe do Recife somará mais sete pontos, totalizando também 66 pontos, mas, neste caso, teria 19 vitórias, primeiro critério de desempate adotado. O Mirassol, se fizer mais quatro pontos — encara Avaí, Operário e Chapecoense — e empatar com o Alvinegro com 66, terá também 19 triunfos.

O número que importa

Com 12 gols, Erick Pulga é artilheiro da Série B restando apenas três rodadas. O Alvinegro teve Magno Alves como artilheiro do torneio em 2014, com 18 gols, e Bill, em 2016, com 15 tentos anotados.

Domantas Sabonis, astro do Sacramento Kings e da NBA, registrou um triplo-duplo perfeito na vitória do seu time sobre o Toronto Raptors por 122 a 107, na quarta desta semana. O jogador se tornou apenas o oitavo atleta desde a temporada 1982-83 a alcançar um triplo-duplo sem errar nenhum arremesso de quadra ou lance livre numa partida. Impressionante.

Já viu?

UMA PROVA DE CORAGEM. Durante uma importante corrida de aventura, Michael, um atleta de elite no esporte, se depara com um cachorro ferido. À medida que a adrenalina da competição aumenta, ele se vê diante de um dilema angustiante: seguir em frente em busca da vitória ou interromper sua jornada para ajudar o animal em apuros. Onde: Prime Vídeo

Mais 3!

1. Dos 36 times da Liga dos Campeões, apenas dois não sofreram gol em quatro rodadas, curiosamente ambos italianos: Inter e Atalanta (de Ederson, ex-Fortaleza).

2. Ainda sobre a Liga dos Campeões, cinco times perderam todos as partidas até agora e vão mal demais: RB Leipzig-ALE, Sturm Graz-AUS, Youn Boys-SUI, Estrela Vermelha-SER e Slovan Bratislava-ESL.

3. O Chelsea lançou recentemente bonita campanha para arrecadar roupas de frio e doações para as pessoas em situação de rua. Em Londres, com inverno rigoroso, são mais de 12 mil em tal cenário.