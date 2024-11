Fortaleza: contra o Vasco, muitas missões

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Brítez, do Fortaleza, em jogo contra o Cerro Porteño, Libertadores 2023

Bem além do confronto em que vai registrar mais de um milhão de pagantes em seus jogos como mandante na temporada 2024 — pela terceira temporada seguida —, o Fortaleza tem, no embate diante do Vasco, neste sábado, uma série de objetivos relevantes para a atual temporada e também para 2025.

De cara, a vitória no Castelão vale ao time chegar aos 63 pontos, seguir na briga pelo título nacional, alavancar a sua melhor campanha de todos os tempos no regulamento de pontos corridos e manter a invencibilidade como mandante. Até agora, após 16 jogos, o Tricolor segue como o melhor clube atuando em seus domínios, com 12 vitórias, quatro empates, 26 gols marcados, apenas oitos sofridos e 83,3% de aproveitamento.

Outro aspecto bastante significativo tem relação com a próxima temporada e um planejamento adequado. Como o Fortaleza está muito perto de garantir vaga na Libertadores (hoje com mais de 99% de possibilidade), conquistar três pontos diante do Vasco garante os 100% na competição internacional, ficando ainda, para as rodadas seguintes, somar pontos suficientes para garantir a vaga na fase de grupos, algo que seria extremamente importante para diminuir número de partidas e desgastes de deslocamento ano que vem, além de o clube ter a certeza dos valores de premiação nos seis primeiros jogos do torneio da Conmebol.

Como visitante, o Vasco é um dos piores times da Série A. Venceu apenas três partidas em 16, além de dez derrotas, marcando apenas 11 gols. Os cariocas vêm de derrota para o Botafogo por 3 a 0, e o Fortaleza tem totais condições de conquistar mais uma vitória, especialmente mantendo o bom nível de atuações diante de sua torcida.

O número que importa

Maior público pagante do Fortaleza na Série A 2024 foi contra o Corinthians. Ali, o Castelão recebeu 49.378 torcedores. O menor público foi 11.922, no único confronto no PV, diante do Athletico-PR.

A Confederação Brasileira de Futebol planeja efetivamente interromper a Série A durante o Mundial de Clubes Fifa 2025, com a presença de quatro times brasileiros: Flamengo, Palmeiras e Fluminense, além do vencedor da final da Libertadores deste ano, entre Botafogo-RJ e Atlético-MG.

Para tanto, os estaduais (incluindo o Campeonato Cearense) devem começar antes do dia 10 de janeiro, com o Campeonato Brasileiro tendo início em março (geralmente ocorre em abril) para ser interrompido no meio do ano. O Mundial de Clubes será nos EUA, com 32 participantes, o primeiro em tal formato da história, com oito grupos de quatro equipes cada. A data: 15 de junho a 13 de julho.

Mais 3!

1. Pressão enorme por boas atuações segue atingindo Mbappé no Real Madrid. O jogador não tem conseguido fazer bem o papel de centroavante e, na mais recente convocação para a seleção francesa, ficou de fora por escolha do técnico Didier Deschamps.

2. Raphinha, do Barcelona, é o brasileiro com mais gols, levando em conta as cinco principais ligas nacionais do futebol europeu: Inglaterra, França, Itália, Espanha e Alemanha. Ele tem sete tentos.

3. O Floresta segue formando o elenco já pensando na Série C. Objetivo da diretoria é ter entre as cinco maiores folha salariais da competição.