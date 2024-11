Novo empate do Brasil contra a Venezuela retrata mudança de patamar de ambos

Foto: Federico Parra / AFP José Martínez e Igor Jesus disputam lance no jogo Venezuela x Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

No primeiro turno das Eliminatórias para a Copa de 2026, Brasil e Venezuela empataram por 1 a 1, na Arena Pantanal, com Fernando Diniz no comando, dia 12 de outubro de 2023. Um ano e um mês depois, nesta quinta-feira, 14, já com Dorival Júnior treinando a seleção brasileira, novo empate, com placar idêntico.

Os dois resultados retratam bem as mudanças de cenário de ambas as equipes. O Brasil é muito superior como elenco, mas não é mais um time da primeira prateleira mundial e a Venezuela está longe de ser uma equipe que é derrotada jogo sim e outro também.

Na partida de Maturín, o elenco de Dorival foi bem no primeiro tempo, atento e constante. Construiu e perdeu boas oportunidades, especialmente pelos lados do campo, e abriu o placar com belíssimo gol de falta de Raphinha aos 43 minutos, em fase exuberante na temporada.

No segundo tempo, entretanto, o time da casa voltou melhor e empatou aos 40 segundos com um belo gol de Segóvia. A jogada foi muito bem trabalhada e contou com falha coletiva dos jogadores brasileiros, que chegaram atrasados durante toda a construção venezuelana.

É certo na sequência do confronto, o Brasil agrediu mais, perdeu pênalti com Vinicius Júnior e seria o vencedor natural do jogo, mas o futebol não é uma ciência exata.

Os venezuelanos comemoraram muito o resultado, algo natural, e seguem lutando muito por uma vaga entre os sete primeiros. O Brasil não tem muito a comemorar porque sabe que estará na Copa, mas ainda busca vencer jogos com atuações convincentes. De novo, não conseguiu.