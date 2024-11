Ceará vai passar de 500 mil torcedores em seus jogos na Série B 2024

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Torcida do Ceará presente na Arena Castelão em duelo contra Novorizontino pela Série B 2024

Líder de público na atual Série B do Campeonato Brasileiro, com média de 26.162 torcedores por partida, o Ceará vai passar de 500 mil pagantes nas suas partidas da competição na próxima segunda-feira, contra o América-MG, no Castelão, jogo da rodada 37 do certame.

Até agora, como mandante, a equipe entrou em campo 18 vezes e levou 470.914 pagantes, número que impressiona também por alcançar uma média melhor do que nove equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro: Botafogo-RJ, Vitória, Vasco, Grêmio, Criciúma, Juventude, Atlético-GO, Cuiabá e Bragantino.

As vendas antecipadas para o duelo decisivo contra o time mineiro já mostram garantidos cerca de 50 mil torcedores. Com 60 pontos e na quarta colocação da Série B, o Alvinegro pode garantir o acesso em caso de vitória diante do América-MG e combinação com derrota do Sport para a Ponte Preta na rodada.

Os públicos do Ceará até agora na Série B:

25.803 Goiás

11.453 CRB

12.969 Amazonas

14.198 Chapecoense

32.734 Coritiba

12.326 Sport

7.919 Ituano

30.046 Santos

18.200 Botafogo

30.886 Guarani

40.351 Mirassol

20.241 Novorizontino

46.976 Operário

16.765 Vila Nova

45.075 Brusque

27.391 Ponte Preta

39.348 Paysandu

38.233 Avaí