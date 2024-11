Fortaleza pode ter seu melhor ataque e sua melhor defesa em seis anos de Série A

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Goleiro João Ricardo em aquecimento antes do jogo Internacional x Fortaleza, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Desde que disputa seguidamente a primeira divisão do Campeonato Brasileiro (de 2019 para cá), o Fortaleza atingiu na atual edição da competição diversos recordes, entre eles a sua melhor pontuação e também a mais alta pontuação de um time nordestino na Série A.

Restando cinco rodadas, a equipe também tem potencial para conseguir outras marcas particulares no que diz respeito aos desempenhos ofensivo e defensivo neste cenário de seis anos seguidos entre os principais clubes do país.

Foi na temporada 2019 que ao elenco alcançou 50 gols marcados, sua melhor média de tentos anotados até então, com 1.31 por partida, sob o comando de Rogério Ceni. Naquele ano, o time terminou na nona colocação, com 53 pontos. Para ultrapassar tal marca em 2024, o Tricolor precisa fazer mais quatro gols, já que tem 47 atualmente.

Já no sistema defensivo, foi em 2022, já com Vojvoda, que o escrete terminou a Série A com sua menor média de gols sofridos. Ali, foram 39 vezes que os adversários marcaram em 38 rodadas. Para bater seu recorde, o time atual não pode sofrer mais do que seis gols, já que até agora foi vazado 32 vezes (é a quarta melhor defesa do torneio).

Fortaleza em gols marcados e sofridos desde 2019 no Campeonato Brasileiro:

2024: 47-32 - 63 pontos (ainda restam cinco partidas)

2023: 45-44 - 54 pontos

2022: 46-39 - 55 pontos

2021: 44-45 - 58 pontos

2020: 34-44 - 41 pontos

2019: 50-49 - 53 pontos