Fortaleza na Série A: 10a. melhor média de público, time passará de 500 mil pagantes

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Torcida do Fortaleza no jogo contra o Vasco pela Série A

Dono de uma campanha histórica em campo - soma 63 pontos, terceiro lugar no geral e melhor mandante da Série A - o Fortaleza tem a décima melhor média de público pagante na atual edição do Campeonato Brasileiro (Flamengo, Corinthians, São Paulo, Bahia e Palmeiras formam o top 5) e vai superar a expressiva marca de 500 mil torcedores em seus jogos em casa no torneio. Restando duas partidas no Castelão (diante de Flamengo e Internacional), a equipe acumula 484.472 ingressos contabilizados.

O total, entretanto, ficará abaixo dos registros em 2019, 2022 e 2023, quando o time passou, em todas as edições citadas da primeira divisão, de 620 mil torcedores em seus confrontos.

Em 2019, foram 626.996 pagantes em 19 partidas, média de 33 mil, a segunda mais alta. Em 2022, 626.267 pagantes estiveram presentes, média de 32.961 por jogo, a quarta melhor. Já em 2023, 622.949 aficionados deram uma média ao Fortaleza de 32.787, a sexta maior do país. Importante lembrar que na edição 2020 todos os jogos foram realizados de portões fechados em razão da pandemia de Covid-19 e em 2021 apenas nove partidas do Fortaleza contaram com público limitado.

Ainda sobre público, pela terceira temporada seguida (2022, 2023 e 2024), o Fortaleza alcançou mais de um milhão de torcedores em seus jogos como mandante, levando em conta todas as competições disputadas pelo Tricolor.