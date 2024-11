Ceará: artilheiro, Pulga fez 70% de seus gols na Série B no segundo tempo

Foto: AURÉLIO ALVES Erick Pulga é um dos destaques do time da Série B

Dono do melhor ataque da Série B com 58 gols, o Ceará é a equipe que mais tentos fez durante o segundo tempo de seus jogos na competição. Foram 31 tentos anotados antes do intervalo, contra 27 marcados somando todas as primeiras etapas.

É uma divisão equilibrada dos gols em cada tempo, reflexo de uma equipe que tem jogado ofensivamente durante os 90 minutos. Erick Pulga, artilheiro do Ceará e da Série B, também tem mais gols no segundo tempo das partidas. Dos 13 anotados por ele no torneio, nove foram feitos após o intervalo, 70% do total, incluindo os sete mais recentes, contra Botafogo-SP, Avaí, Paysandu, Sport, Vila Nova, Operário e CRB.

Já em relação aos gols sofridos, o Ceará tomou 21 gols no primeiro tempo e 20 na segunda etapa no Campeonato Brasileiro da Série B.

O Alvinegro, com 60 pontos ganhos em 36 partidas, entra em campo nesta segunda-feira, no Castelão, diante do América-MG, dependendo apenas de duas forças pra conseguir o acesso para a Série A. Para tanto, precisa vencer o time mineiro diante de um estádio lotado e depois bater o Guarani, na rodada final da competição, fora de casa.