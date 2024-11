Ceará: aproveitamento na fase Condé é de campeão da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Léo Condé. Ceará x Vila Nova. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

Se existe alguma dúvida da importância de Léo Condé para o Ceará depender apenas de mais uma vitória para conseguir o acesso para a Série A na rodada final da Série B, contra o Guarani, os números da equipe sob o comando do treinador resolvem a questão.

Desde que assumiu a equipe, foram 24 jogos disputados, com 14 vitórias, dois empates e oito derrotas, totalizando 44 pontos em 72 disputados, aproveitamento de 61%, exatamente o desempenho atual do Santos na Série B, que já garantiu o título da competição com 68 pontos ganhos em 111 disputados.

Antes de Condé assumir o Ceará, a equipe tinha 12 partidas disputadas com Vagner Macnini, com aproveitamento de apenas 44% - quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Um jogo da campanha foi dirigido pelo auxiliar Anderson Batataes, a vitoria sobre o Ituano, justamente o anterior ao confronto contra o Santos, no Castelão, quando o treinador mineiro de Piau assumiu de vez a campanha.

Dono de um estilo extremamente discreto, Condé melhorou o desempenho do Ceará em todos os setores, priorizando muito o entrosamento do time e fazendo poucas alterações entre os titulares. É um apaixonado por tática e tem repertório grande nos treinamentos.

Conhecedor da Série B como poucos treinadores na atualidade - já tem acesso da B para A com o Vitória, ano passado, alem de acessos da C para a B com Novorizontino, em 2021 e Botafogo-SP, em 2018, o técnico também brigou firme para subir para a Série A com o Sampaio Corrêa em 2022 e 2020, mas ficou em quinto e sexto lugares respectivamente.