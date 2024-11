Ceará e Saulo Mineiro: a relevância da perfeição nas cobranças de pênaltis na Série B

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Saulo Mineiro, atacante do Ceará, em cobrança de pênalti diante do Botafogo-SP

A torcida do Ceará não pode reclamar do aproveitamento do time nas cobranças de pênalti na Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada, pelo contrário, deve exaltar, porque o clube foi perfeito no fundamento. A equipe teve sete penalidades marcadas a seu favor no torneio e converteu todas, garantindo uma ótima quantidade de pontos na campanha.

Dos sete arremates, Saulo Mineiro foi responsável por cinco, Raí Ramos e Lourenço cobraram uma vez cada e também converteram. Saulo, inclusive, é o atleta da Série B com maior número de gols marcados desta forma, dos 11 que ele tem na competição, além das seis assistências.

O primeiro gol de pênalti na campanha do Ceará foi marcado por Lourenço, no empate diante do Goiás por 1 a 1, no Castelão, primeira rodada. Na sétima rodada, novamente em casa, o Alvinegro venceu a Chapecoense por 2 a 1 e Saulo Mineiro converteu a cobrança. Já na nona rodada, vitória sobre o Vila Nova por 3 a 2, o lateral Raí Ramos foi o responsável pela cobrança.

A partir de então, apenas Saulo bateu as penalidades a favor do Ceará, marcando contra o Novorizontino (vitória por 1 a 0), diante do Paysandu (vitória por 2 a 1), Botafogo-SP (goleada do Alvinegro por 4 a 1) e diante do América-MG, nesta segunda-feira (outra vitória por 1 a 0).

Assim, levando em consideração empates e vitórias por um gol de diferença, o perfeito aproveitamento dos pênaltis garantiram ao time 11 pontos dos 63 somados até agora.

Contra o Guarani, no próximo dia 24 de novembro, basta uma vitória simples para o Ceará subir para a Série A do Campeonato Brasileiro.