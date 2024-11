Em alta, Fortaleza tem melhor desempenho no 1o. tempo dos jogos na Serie A

Foto: Aurélio Alves / O POVO Vojvoda, técnico do Fortaleza, à beira do campo durante jogo contra o Bahia

Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, vindo de duas vitórias seguidas por 3 a 0, e brigando pelo título com uma campanha marcante de 63 pontos em 33 partidas, o Fortaleza continua mostrando melhores atuações no primeiro tempo dos confrontos na competição.



Dos 47 gols marcados pela equipe, 28 foram antes do intervalo - cerca de 60% - e 19 ocorreram no segundo tempo dos jogos. Já no setor defensivo, o equilíbrio é maior. Foram 17 gols sofridos na primeira etapa e 15 após o intervalo, totalizando os 32 levados na campanha de quarta melhor defesa do torneio.



Em função de tal desempenho, o Fortaleza tem o melhor saldo de gols e pontos entre todas as equipes da Serie A levando em conta os primeiros 45 minutos, mostrando que o ritmo intenso exigido pelo técnico Vojvoda tem dado mais resultado no início das partidas, especialmente no setor de ataque e construção de ações ofensivas.



Já em relação ao segundo tempo dos jogos, o Fortaleza tem a sétima melhor campanha, mas é apenas o 15o. time com mais tentos anotados. O líder Botafogo e o vice líder Palmeiras são as equipes com mais gols neste cenário, 34 cada um.



O Fortaleza encara o Fluminense nesta sexta, no Rio de Janeiro. Caso vença, fica distante apenas três pontos do líder Botafogo, que tem 69. O Palmeiras soma 67.