Exclusivo. Acesso do Ceará vale pelo menos R$ 120 milhões em receitas novas

Uma das partidas mais valiosas de todos os tempos para o Ceará será jogada no próximo domingo, em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, diante do Guarani, rodada 38 da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória simples do Alvinegro, que vai fretar um avião para se deslocar para o interior de São Paulo, o coloca com 66 pontos e garante, sem depender de nenhum outro resultado, o acesso para a Série A e uma previsão de mais de R$ 120 milhões em receitas novas para o clube em 2025.

É o próprio Ceará que trabalha com tais previsões, apuração exclusiva da coluna em conjunto com o jornalista Horácio Neto, repórter e setorista da rádio O POVO/CBN. Assim, em caso de acesso, a previsão do orçamento para 2025 ficará em torno de R$ 210 milhões, valor que seria recorde absoluto em sua história.

O incremento das receitas viria de diversas fontes, mas vou abordar as principais, a começar pela principal delas, os direitos de transmissão de TV da Liga Forte União. O Ceará faz parte do grupo de clubes da LFU - assim como Fortaleza, Corinthians, Cruzeiro, Inter, Vasco, Fluminense, entre outros - e já existem negociações fechadas com TV Record, Cazé TV (YouTube) e Amazon Prime para as transmissões de partidas da Série A 2025.

No mínimo, um clube da LFU vai receber entre R$ 85 milhões e R$ 90 milhões pela temporada 2025 (vale lembrar que o Ceará, em 2022, na Série A, recebeu cerca de R$ 75 milhões da Globo), mas ainda existem negociações e outros pacotes devem ser vendidos até abril do ano que vem, como tem deixado claro Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, e principal dirigente da Liga Forte União.

A receita de patrocínio também vai aumentar. O atual contrato do Ceará com a Esportes da Sorte - R$ 46 milhões por 32 meses - tem um gatilho de aumento de 30% no valor caso o clube suba para a Série A, colaborando de forma relevante para mais aumento de receita. A marca de uma instituição esportiva na primeira divisão vale muito mais do que na segunda, afinal. Entrada de outros patrocinadores fixos e pontuais estão igualmente previstas caso a equipe esteja entre as 20 melhores do país.

O programa de sócios do Ceará, as rendas de bilheteria do Castelão e o consumo de produtos oficiais serão efetivamente mais robustos com a equipe conseguindo chegar até a Série A, aumentando a receita em alguns milhões de reais e ajudando consideravelmente na reorganização financeira do clube, que passou por problemas difíceis de dívidas após o rebaixamento em 2022, ficar na Série B em 2023 e também no decorrer de 2024.

Além da questão esportiva e de prestígio nacional, evidente, conseguir o acesso para o Ceará significa mudar de patamar financeiro, a oportunidade perfeita, de forma organizada, para deixar dívidas para trás e não fazer novas, formar um bom elenco, ser protagonista do principal campeonato do país e tentar novos passos para participar de competições internacionais.