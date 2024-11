Público do Ceará na Série B é maior do que a soma dos outros três times do G-4

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Torcida do Ceará presente na Arena Castelão em duelo contra Novorizontino pela Série B 2024

Na quarta colocação da Série B com 63 pontos e líder disparado de público, o Ceará levou aos seus 19 jogos como mandante na competição o total de 534.822 pagantes, média de mais de 28 mil por partida.

A diferença é tão expressiva em relação ao resto da média da competição, que a soma dos públicos de Santos (175.480), Novorizontino (52.322) e Mirassol (59.976), os outros clubes do G-4, resulta em 287.778 pagantes, ou seja, pouco mais da metade do total do Ceará.

Restando uma rodada para o término da Série B, o Santos já garantiu o acesso com 68 pontos e enfrenta o Sport, fora de casa. O Mirassol, com 64 pontos, encara a Chapecoense, em casa, enquanto o Novorizontino, também com 64 pontos, visita o Goiás.

O Ceará encara o Guarani, em Campinas, e depende apenas de uma vitória simples para carimbar a subida para a Série A. O Alvinegro pode garantir o acesso até com um empate, desde Mirassol ou Novorizontino percam seus jogos ou ainda o Sport não vença.

LEIA MAIS: Saiba cenários para o Ceará subir diante do Guarani na 38ª rodada da Série B