Pilares do acesso do Ceará: grupo coeso, Condé e torcida

Foto: DENNY CESARE/ CODIGO19/ Estadão Conteúdo Torcida do Ceará era maioria até em Campinas

Foi uma reação impressionante do Ceará na campanha do acesso para a Série A. Com oito vitórias nas 11 rodadas mais recentes, 25 pontos somados em 33 disputados, a equipe construiu um caminho marcante para voltar a estar entre os 20 melhores clube do país em 2025. Para isto, contou com a melhor das companhias: a torcida, que acreditou e apoiou demais, deixando o Alvinegro com a maior média de público da Série B, mais de 534 mil pagantes em 19 partidas.

Nenhum clube conquista o acesso para a Série A na rodada final nos pontos corridos. O empate sem gols diante do Guarani, em Campinas, com uma atuação ruim ofensivamente, representa apenas um ponto dos 64 conquistados e, especificamente neste cenário de sucesso, os jogadores do Ceará têm um mérito ainda maior do que os convencionais: eles superaram uma temporada conturbada no clube, com diversos problemas sem relação direta com campo e bola, mas conseguiram formar um grupo coeso e conectado, fortemente unido em amizade e objetivos. Uma realidade que fez total diferença também porque os dirigentes do futebol souberam fazer a blindagem necessária.

O técnico Léo Condé possui parte enorme na conquista. Com ele, a equipe melhorou em todos os setores e aumentou muito o aproveitamento, para cerca de 60% dos pontos disputados. Sua serenidade, suas convicções e sua forma de mudar o time o mínimo possível em busca de entrosamento e confiança foram fundamentais. Um acesso e tanto para o Ceará, com méritos muito bem distribuídos e justos.

O número que importa: 120 milhões

Com o acesso garantido, o Ceará estima que terá, no mínimo, R$ 120 milhões em receitas novas na próxima temporada, informação que eu trouxe com exclusividade na coluna publicada no O POVO nesta semana. Direitos de TV, aumento de patrocínio e sócios estão entre os principais motivos.

Empate do Fortaleza e Palmeiras perto do título

O empate do Fortaleza contra o Fluminense, na sexta-feira, representou dois pontos perdidos para a equipe de Vojvoda, que não soube definir o jogo nas muitas chances que teve para fazer 3 a 1 e bobeou demais no gol de Cano, que empatou em 2 a 2. Para complicar ainda mais, os árbitros ignoraram um pênalti claríssimo de Thiago Silva em Breno Lopes. Prejuízo imenso na luta pelo título, que agora está nas mãos do Palmeiras.

Caso a equipe paulista vença o Botafogo, amanhã, e ganhe também do Cruzeiro, na rodada seguinte, conquistará o título antecipadamente com 76 pontos e 23 vitórias. Um tricampeonato raro, até pela extrema dificuldade de conseguir algo de tal porte em um campeonato tão difícil.

Mais 3!

1. Raphinha continua com sua temporada brilhante. Pelo Barcelona, na Liga e na Champions, ele tem 18 jogos, com 13 gols marcados e nove assistências, ou seja, mais participações em gols do que partidas.

2. Outro jogador especial na Europa é o sueco Viktor Gyokeres. São 33 gols em 24 partidas, desempenho impressionante do atacante de 26 anos tanto pelo Sporting-POR, como com a camisa de sua seleção.

3. Com a crise do City (cinco derrotas seguidas), o Arsenal e o Chelsea ainda irregulares, e o United tentando se reconstruir, o título do Liverpool da Premier League é muito provável, por mais que ainda restem 26 rodadas. O time já soma 31 pontos, oito de vantagem sobre o segundo colocado.