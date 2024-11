Ceará e um marco do acesso: o estilo Condé

Foto: Lucas Emanuel/FCF Léo Condé comandou o Ceará por 25 jogos na Série B, com 14 vitórias

Quando Vágner Mancini foi dispensado do comando do Ceará no final de junho deste ano e Léo Condé foi contratado em seu lugar, não restaram grandes dúvidas de que a decisão era acertada, considerando o momento vivido pelo time. Condé era um treinador com um histórico recente de três acessos nacionais a divisões superiores nos últimos seis anos, incluindo a conquista de levar o Vitória à Série A na temporada passada.

Não era possível prever como o trabalho seria conduzido, mas o sucesso alcançado com o acesso do Ceará neste domingo deixou claro: o estilo de Condé fez toda a diferença. A seguir, explico os principais motivos para tal êxito.

Logo de início, ficou claro que a parte tática era um dos principais focos de Condé. Ao contrário de Mancini, que mantinha uma rotina de treinos praticamente inalterada, Condé priorizava treinamentos táticos, ajustando continuamente as movimentações e repetindo exercícios quando necessário, demonstrando um vasto repertório.