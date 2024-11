Após recorde contra o Flamengo, Fortaleza atinge média de 30 mil pagantes na Série A

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Torcida do Fortaleza na Arena Castelão

O empate sem gols diante do Flamengo, nesta terça-feira, rodada 35 da Série A, marcou o recorde de renda bruta da Arena Castelão, com R$ 3.034.107.00. O público pagante registrado foi de 56.646, o maior do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

Antes do jogo contra o Flamengo, o Fortaleza somava 484.472 pagantes em 17 partidas como mandante, média de 28.498. Agora o total de público saltou para 541.118, média de 30.062 por partida.

O elenco de Vojvoda ainda faz três partidas até o final da competição, mas apenas mais uma em casa, contra o Internacional, no dia 8 de dezembro, no Castelão, justamente a que encerra a campanha. O time soma 65 pontos e está na quarta colocação, com 18 vitórias e invicto como mandante.

Ainda não é possível saber em que posição o Fortaleza ficará entre os maiores públicos da Série A 2024 (estava na 11a. posição na rodada passada). Em 2019, foram 626.996 pagantes em 19 partidas do Tricolor, média de 33 mil, a segunda mais alta. Em 2022, 626.267 pagantes estiveram presentes, média de 32.961 por jogo, a quarta melhor. Já em 2023, 622.949 aficionados deram uma média ao Fortaleza de 32.787, a sexta maior do país.

Importante lembrar que na edição 2020 todos os jogos foram realizados de portões fechados em razão da pandemia de Covid-19 e em 2021 apenas nove partidas do Fortaleza contaram com público limitado.