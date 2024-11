Fortaleza criou pouco contra o Flamengo no Castelão

Foto: AURÉLIO ALVES Fortaleza entregou a bola ao Fla e teve poucas chances de marcar

Não ter muito a bola é um hábito do Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Tal postura aparece, inclusive, nos jogos como mandante, e isso não é necessariamente um problema, muito pelo contrário, porque velocidade e transição rápida são qualidades bem conhecidas e usadas pelo Tricolor. Agora, por mais que o Fortaleza seja um dos times com menos posse entre os 20 participantes do torneio, exagerou na primeira etapa contra o Flamengo, nesta terça-feira, ficando apenas com cerca de 30% do tempo com a pelota e não conseguindo organizar contra-ataques. O resultado: uma atuação confortável da equipe carioca, sem pressão contra a sua defesa e criando vez ou outra alguma chance perigosa.

No segundo tempo, nada mudou até os 20 minutos. O Fortaleza insistiu em esperar o Flamengo, em não ter a bola e ser pressionado. Vojvoda então precisou agir, tirando Lucero (14 jogos sem marcar), Moisés e Martinez para colocar Kayzer, Pochettino e Breno Lopes. Logo em seguida Pulgar foi corretamente expulso pelo árbitro Anderson Daronco e o que se viu a partir daí foi o Fortaleza, com um jogador a mais, ocupando seu campo ofensivo, mas sem ideias convincentes para criar diante de um meio-campo abarrotado de jogadores do Flamengo, tática de Filipe Luís após a expulsão.

Pelo que não produziu no confronto com mais de 56 mil pagantes e recorde histórico de renda (mais de R$ 3 milhões), o empate não foi de todo ruim para o Fortaleza, mas o time perdeu a terceira colocação para o Inter na rodada. Agora em quarto lugar, o Tricolor manteve a invencibilidade em casa e segue com melhor campanha do que o Flamengo, na quinta posição.

O número que importa: 2

De todos os principais jogadores do Ceará da campanha do acesso, apenas dois têm contrato até o fim de 2026: zagueiro David Ricardo e atacante Saulo Mineiro. Mais do que isso, nenhum. O restante do elenco tem compromisso até 2024 (maioria por empréstimo) ou 2025 (Pulga, por exemplo).

Já viu? *

O GAMBITO DA RAINHA. A série, em sete episódios, fez enorme sucesso quando foi lançada, em 2020, para contar a história ficcional de Beth Harmon, uma jovem prodígio do xadrez (interpretada por Anya Taylor-Joy), que luta para se destacar em um mundo dominado por homens. Ela também encara vícios e outros problemas pessoais na jornada necessária de disciplina e autoconhecimento. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Lourenço, meio-campista do Ceará com participação essencial no acesso do clube, conseguiu subir da Série B para a Série A pela terceira vez na carreira. Antes, pelo Avaí, em duas oportunidades: 2018 e 2021.

2. Mascherano, ex-Barcelona e seleção argentina, é o novo técnico do Inter Miami. Messi é gênio também na formação das chamadas panelas. No Inter, além dele, estão Suarez, Alba, Busquets e agora Mascherano, amigos para sempre. Neymar está se coçando, certamente.

3. Campeonato Argentino pegando fogo na reta final. Velez Sarsfield (45 pontos), Huracán (43) e Racing (40) brigam forte pelo título, mas o Talleres também tem chances. Boca e River, nem em sonho.