Fortaleza: os bons motivos para a coesão entre clube e SAF

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO do Fortaleza

O Fortaleza vive um momento tranquilo politicamente. Com articulação de Marcelo Paz, atual CEO da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e ex-presidente do Fortaleza, Rolim Machado, atual presidente do Conselho de Administração da SAF, deixará o cargo para ser presidente da instituição a partir de 2025.

A composição da chapa única conta com Wendell Regadas como candidato à presidência do Conselho Deliberativo, Paulo Moreira para o Conselho Fiscal e Hernany Gurgel no Conselho de Ética. Atual presidente do Fortaleza, Alex Santiago vai assumir o cargo de diretor de futebol da SAF.

Em conversa exclusiva com a coluna, Marcelo Paz revela, na prática, os motivos para a celebração do bom entendimento entre clube e SAF e responde sobre a ausência de oposição.

"É muito importante essa harmonia. O Fortaleza Esporte Clube tem 100% das ações da SAF, então qualquer movimento estratégico que a SAF faça — pode ser a venda de ações, contrair um empréstimo ou qualquer outro que tenha demanda da aprovação do Conselho Deliberativo — uma relação harmônica e transparente facilita o bem do clube. A diretoria executiva e o Conselho Deliberativo indicam os membros de administração da SAF, então também é importante tal sinergia pois dá segurança ao mercado, que tem preocupação política no sentido de como o clube funciona, se é pacificado, o tempo de duração dos mandatos. É muito importante para a governança do clube."

O CEO prossegue. "As ideias podem ser discutidas a qualquer momento. O clube é democrático, escuta os seus conselheiros, seus torcedores e seus ex-presidentes. Diálogo e democracia são constantes. O processo eleitoral pode ter disputa e ela é saudável, é democrática. O Fortaleza é um clube, inclusive, que permite o seu sócio torcedor votar, então somos abertos. Agora se entendeu, como um todo, que não havia necessidade de disputas, foi possível atender todos os grupos que têm representatividade, que gostam do clube e que querem contribuir para o Fortaleza e não para projetos pessoais."

O número que importa

Na eleição presidencial do Ceará, nesta noite, com ampla cobertura das plataformas do O POVO antes, durante e depois do pleito, dois candidatos concorrem para três anos de mandato: o atual presidente João Paulo Silva e o empresário Pedro Gabriel. Importante: o resultado será conhecido ainda hoje.

Ainda sobre a disputa no Ceará, na coluna de amanhã vou abordar com detalhes o pleito já com o vencedor conhecido, mas o fato essencial é que o ganhador terá missões extremamente relevantes. É difícil cravar qual o ano mais importante para uma instituição centenária como o Alvinegro, mas 2025 certamente estará entre os principais. Montar um elenco qualificado para não passar sustos na Série A, brigar firme por vaga em competições internacionais e equacionar os conhecidos problemas financeiros são objetivos inegociáveis.

Mais 3!

1. O Ceará vai precisar montar seu elenco para a Série A 2025 o quanto antes. E o desafio é grande porque serão diversas contratações: a competição, ao contrário dos anos recentes, já começa em março.

2. Com 22 gols em 51 jogos, Pulga é o jogador do Ceará com maior potencial de venda, mas o clube precisa pensar muito se vale abrir mão do atleta, que, tecnicamente, tem totais condições de disputar a Série A.

3. Para o projeto do ano que vem, a permanência do técnico Léo Condé seria bem relevante. Ele se deu bem no clube, na cidade e tem capacidade total.