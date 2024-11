Ceará: o crucial para o presidente eleito

João Paulo Silva segue na presidência do Ceará, eleito pelos próximos três anos. Será ele o principal responsável por guiar as enormes missões para a temporada 2025, uma das mais importantes da história do clube. Seus objetivos — ao lado dos dirigentes do futebol — estão cristalinos: montar um elenco forte, capaz de defender o título cearense conquistado neste ano, ser competitivo na Copa do Nordeste e, essencialmente e mais importante do que qualquer cenário, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, preferencialmente sem sustos, lutando por vaga em competições internacionais. Não se pode sequer imaginar uma nova queda, por isso a manutenção dos acertos da temporada são fundamentais.

A busca por estratégias sólidas para redução das dívidas, corrigindo os erros cometidos neste ano e garantindo a saúde financeira do clube são elementos igualmente essenciais. No mínimo, R$ 120 milhões vão entrar nos cofres do clube apenas levando em conta receitas novas por causa do acesso. A previsão de orçamento vai superar os R$ 200 milhões. O Alvinegro sofreu demais em 2024 com uma avalanche de cobranças, situações que precisam efetivamente de resolução.

A relação com com a torcida necessariamente precisa ser outra prioridade, investindo em ações que aproximem o clube de seus torcedores, como a mudança do estatuto para o sócio poder votar. O que se viu neste ano foi muito mais a torcida carregando o clube e não o oposto. Construindo uma via de mão dupla, certamente o todo ficará mais potente e robusto.

O número que importa

Invicto como mandante na Série A de pontos corridos, o Fortaleza poderá ser apenas o quarto time da história a terminar a competição sem derrotas em casa. Falta um jogo, contra o Inter. Os três que conseguiram tal feito: Flamengo em 2019, Atlético Mineiro em 2012 e Grêmio em 2009. Deste trio, só o time gaúcho não ficou com o título.

No próximo sábado, no programa As Frias do Sérgio da rádio O POVO CBN, o jornalista Sérgio Ponte vai divulgar o nome das 17 personalidades esportivas de 2024. Na lista, estão incluídos os cinco eleitos no futebol profissional por uma votação de 20 cronistas nas seguintes categorias: melhor dirigente, melhor árbitro, melhor jogador, melhor treinador e revelação da temporada.

A mais do que tradicional Noite das Personalidades ocorre no próximo dia 9 de dezembro para a sua edição 52 e será um grande tributo à memória do enorme e histórico jornalista Alan Neto, que no dia 27 deste mês completaria 84 anos.

Mais 3!

1. Ex-zagueiro do Ceará (jogou no clube em 2015, tendo feito 22 partidas, com um gol marcado), Thiago Carvalho, aos 36 anos, foi contratado como técnico do Figueirense para a temporada 2025.

2. Em novembro, 192 jogos oficiais foram disputados entre seleções valendo pontos no ranking da Fifa. Argentina, França e Espanha seguem no pódio. O Brasil é o quinto. A seleção de Niger foi a que mais cresceu no ranking, nove posições, e agora está em 122º lugar.

3. Liverpool é o único time da Liga dos Campeões com cinco vitórias em cinco jogos, líder isolado. Até aí, nenhuma surpresa. O time é excelente e o trabalho de Arne Slot ainda melhor. Estranho é ver o Real Madrid em 24º, o City em 17º, a Juventos em 19º e o Bayern em 13º.