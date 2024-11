Fortaleza, Vitória e a chance de cinco nordestinos na Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda completou impressionantes 1300 dias no Fortaleza

Ainda que esteja agora bem distante do título, o Fortaleza encara o Vitória, amanhã, em Salvador, para vencer e seguir batendo recordes de melhor campanha da história nos pontos corridos, tanto do próprio clube, como de um time nordestino. São cenários motivadores para os jogadores, além, claro, da própria motivação do trabalho em si.

O Vitória cresceu demais no segundo turno. Na contagem dos 10 jogos mais recentes do campeonato, a equipe de Carpini soma 20 pontos, a terceira melhor campanha, atrás apenas de Internacional e Corinthians, repectivamente com 24 e 22 pontos. Neste recorte de 10 partidas, o Tricolor tem 17 pontos.

Fortaleza x Vitória é um clássico nordestino, sem dúvida alguma, partida sempre boa de acompanhar. Aliás, os acessos de Ceará e Sport para a Série A, garantidos na rodada final da Série B no domingo passado, determinaram ao menos quatro clubes da região Nordeste em 2025, empatando com o recorde histórico neste atual regulamento do Campeonato Brasileiro.

Ambos estarão ao lado dos tricolores Fortaleza e Bahia, mais do que confirmados na próxima edição da competição. Seria ótimo o Vitória não ser rebaixado (hoje as chances de queda são de menos de 2%) para se formar um quinteto inédito nos pontos corridos, fortalecendo a Região em diversos aspectos econômicos, culturais e esportivos.

Outro ponto interessante de cinco clubes do Nordeste na Série A seria a diminuição dos desgastes em deslocamentos. As equipes ganhariam algum fôlego pela diminuição das distâncias percorridas em relação aos representantes do Sul e Sudeste, sempre privilegiados pela geografia.

O número que importa: R$ 15 milhões

Em dois dias da campanha de doação da torcida do Corinthians para pagar a dívida do estádio do clube foram arrecadados R$ 15 milhões. Tenho extrema dificuldade para entender quem dá dinheiro para isso, mas o fato é que cada um faz o que bem entender com seu patrimônio e, por enquanto, é um sucesso. O objetivo: R$ 700 milhões em seis meses.

Final da Libertadores não tem favoritos

Hoje mais um brasileiro — com técnico estrangeiro — será campeão da Libertadores da América. O amplo domínio financeiro do país transformou o principal torneio internacional da América do Sul numa espécie de Copa do Brasil. Final em jogo único, em Buenos Aires, impossível apontar favoritismo para Botafogo-RJ ou Atlético-MG. Não me surpreenderia em nada se tudo for decidido nos pênaltis.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Hélio dos Anjos não segue como técnico do CRB-AL para a temporada 2025. O clube considerou o salário do profissional alto demais para as condições econômicas no ano que vem e o ciclo está encerrado.

2. Ruud van Nistelrooy se tornou técnico do Leicester City, na Premier League. O holandês foi um atacante dos mais brilhantes e agora tem como missão árdua salvar a sua nova equipe do rebaixamento.

3. Cristiano Ronaldo segue buscando o gol 1000 na brilhante carreira. Ontem ele fez dois na vitória do Al-Nassr sobre o Damac por 2 a 0, na Liga Saudita. No total, ele soma 915 tentos.