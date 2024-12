Ceará em 2025: Léo Condé acertado e folha salarial de R$ 6 milhões

Foto: FÁBIO LIMA João Paulo Silva esteve ao vivo nos estúdios da rádio O POVO/CBN

A confirmação da permanência de Léo Condé no Ceará para 2025 é coerente com o trabalho mostrado pelo treinador na Série B. É unânime entre os dirigentes de futebol do clube a excelente condução tática e a gestão de grupo do técnico mineiro, desde a sua chegada neste ano, quando o Alvinegro sofria no torneio e tinha pouquíssimas chances de acesso.

Para a Série A, certamente Condé terá um elenco bem reformulado e o acerto com ele, confirmado em primeira mão pelo presidente João Paulo Silva no programa Esportes do POVO, na rádio O POVO CBN desta segunda-feira, permite a sua participação nas novas contratações e dispensas, o transformando também em responsável pela montagem do grupo

O nível de cobrança para Léo Condé será outro, evidentemente. Na Série B, ele chegou com elenco montado e com a missão de corrigir uma rota em crise, agora ele será partícipe de todos os atos na formação de um grupo certamente mais caro.

O Ceará terminou a Série B com uma folha salarial mensal de R$ 3,5 milhões e o objetivo será montar um grupo gastando por volta de R$ 6 milhões para a Série A 2025. Como já lembrei diversas vezes, o Campeonato Brasileiro começará em março do ano que vem. Assim, o elenco visando a disputa da primeira divisão terá de ser construído durante o mês de dezembro.

A ideia dos dirigentes é ter 80% do elenco formado para se apresentar no começo de janeiro, visando os primeiros confrontos de Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, onde defende o título, inclusive, lutando pelo bicampeonato.

O número que importa

Por garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza já tem uma receita mínima de R$ 18 milhões pelos seis jogos iniciais apenas da cota paga pela Conmebol. Há muitas outras receitas que certamente vão aumentar tal valor.

Outros pontos, além da receita garantida e renda dos jogos no Castelão, são extremamente relevantes tendo a certeza de estar em um dos grupos da Libertadores. A começar pelo prestígio nacional e internacional, que cresce ano após ano. Outro benefício será um alívio na carga de partidas e desgaste de deslocamentos, já que a vaga na fase pré-Libertadores faria o Fortaleza atuar em mais quatro partidas para avançar na fase de grupos, o que certamente vai ajudar na preparação e organização de calendário

Fortaleza na Libertadores mais uma vez (terceira oportunidade nos quatro anos mais recentes) é um reflexo do trabalho consistente de diretoria, comissão técnica e jogadores, que ao longo da temporada demonstraram força para disputar o título da Série A, hoje estando na quinta colocação, com 65 pontos.

Mais 3!

1. O jogador Edoardo Bove, da Fiorentina, que desmaiou em campo contra a Inter, domingo, na Série A da Itália, está se recuperando bem.

2. O atleta de 22 anos teve um ataque epilético e uma posterior parada cardíaca enquanto o árbitro estava no VAR, mas foi salvo pelo atendimento rápido na ambulância em campo, de acordo com a agência de notícias Ansa.

3. Salah ainda não renovou seu contrato com o Liverpool e o PSG está interessado na contratação do atleta de 32 anos, um dos melhores do mundo e que tem brilhado na Premier League desde 2017.