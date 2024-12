Fortaleza foi muito dominado pelo Vitória

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Vitória levou a melhor sobre o Fortaleza no duelo de Leões

Posse de bola não tem ligação obrigatória com domínio em um jogo de futebol e o Fortaleza sabe muito bem disso, afinal, é uma das equipes que menos fica com a bola na Série A. Neste domingo, entretanto, o Tricolor ficou muito mais com a posse (cerca de 70%), mas se viu dominado completamente pela tática intensa e inteligente do Vitória.

Atuando em casa, a equipe de Salvador fez dois gols com Alerrandro (em grande fase) e criou uma série de outras oportunidades para ampliar. Tivesse goleado, não seria nenhum absurdo. Já o Fortaleza mostrou novamente dificuldades quando fica com a obrigação de construir desde o seu campo defensivo, sem ter a transição rápida como opção.

Defensivamente, o Fortaleza também errou muito — individualmente e coletivamente — e, não por acaso, o goleiro João Ricardo afirmou ter sido uma das piores atuações da equipe na Série A, lembrando também do jogo contra o Cuiabá.

Leia mais Fortaleza chega ao 2º jogo seguido sem marcar gol e Lucero completa 15 partidas de jejum

João Ricardo avalia atuação do Fortaleza contra o Vitória como uma das "piores" do ano Sobre o assunto Fortaleza chega ao 2º jogo seguido sem marcar gol e Lucero completa 15 partidas de jejum

João Ricardo avalia atuação do Fortaleza contra o Vitória como uma das "piores" do ano

Nem tudo foi ruim para o Tricolor no fim de semana. Na ótima quinta colocação por méritos enormes, com 65 pontos, o Fortaleza recebeu uma excelente notícia: a vaga direta na fase de grupos da Libertadores em função do título do Botafogo, transformando a classificação da Série A para a competição internacional em um G-8, seis nos grupos e dois na pré-Libertadores.

Outro momento importante para o Nordeste, como eu tinha citado em textos recentes, foi a confirmação, neste domingo, de cinco clubes da região na Série A de pontos corridos em 2025, algo inédito e histórico.

O número que importa

O Fortaleza vai somar três participações em Libertadores nos quatro anos mais recentes (2022, 2023 e 2025), mostrando ser a equipe mais consistentes do Nordeste desde que disputou a Série A em 2019.

Título do Botafogo na Libertadores ganhou contornos épicos depois da expulsão de Gregore, com menos de 30 segundos, na partida contra o Atlético-MG. Com muita força física, extrema entrega e técnica, o time venceu por 3 a 1, ficando com a taça inédita na Libertadores, tornando-se a 12ª equipe brasileira a conquistar o mais importante torneio da América do Sul.

No primeiro Mundial de Clubes da Fifa com 32 equipes, ano que vem, nos Estados Unidos, serão quatro representantes do Brasil, três do Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense e Botafogo. O outro time com a vaga é o Palmeiras, justamente os quatro campeões mais recentes da Libertadores. Serão oito grupos de quatro clubes, com os dois primeiros avançando para as oitavas de final. O Campeonato Brasileiro vai começar antes, em março do ano que vem, justamente porque vai parar durante o Mundial, no meio do ano.

Mais 3!

1. Corinthians venceu os sete jogos mais recentes na Série A. Antes, eram seis vitórias em 29 jogos, melhora absurda. Foi de quase rebaixado para luta por Libertadores.

2. O Liverpool, hoje, joga o melhor futebol do mundo. Neste domingo, o líder da Premier League e da Liga dos Campeões venceu o City por 2 a 0, fora o baile.

3. Real Madrid aproveitou as recentes vaciladas do Barcelona em La Liga e já é líder por pontos perdidos após ganhar do Getafe por 2 a 0. Tem 33 pontos em 14 jogos. O Barça soma 34 pontos em 15 partidas.