Contra o Inter, Fortaleza terá ativações e promoções inéditas para a torcida

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Torcida do Fortaleza no jogo Fortaleza x São Paulo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

A diretoria do Fortaleza entende que o jogo contra o Inter, no próximo domingo, no Castelão, merece um encerramento diferente para o torcedor. Será o confronto derradeiro da temporada em que o clube foi campeão da Copa do Nordeste e fez a melhor campanha de um time nordestino na história da Série A de pontos corridos.

Assim, ações especiais e novas ativações foram incluídas na programação, antes, durante e depois do jogo contra o time gaúcho, programa para ter início às 16 horas. Mais de 40 mil torcedores já estão confirmados no Castelão.

Novidades

- Promo cerveja em todos os setores

- Fan fest antes do jogo no campo

- Fan fest no intervalo

- Laion Lounge (3h antes do jogo com cerveja, refrigerante e água liberado // banda exclusiva. Durante o jogo: venda com bar exclusivo // Jogo acabou: 1h de cerveja, refrigerante e água liberado, com banda de novo. (Parte do Setor Especial reservado)



Roteiro

- Entrada das crianças no aquecimento

- Show de luzes

- Entrada dos Mascotes

- Entrada das Leoninas

- Escalação do time com jogo de luz

- Um representante de cada organizada em campo

- Entrada das crianças com jogadores

- Mosaicos Especiais

* Minuto de Silêncio

Fim do jogo com:

- Fogos

- Mosaico LED

Ações especiais

- Arena de Video Games da Studio Games e Stand da Voe calçados na Premium

- Barbearia Sullivan Barbershop e tatuagems da Drawink na Bossa Nova

- Futmesa da Tommy Sports na Esplanada do Estádio

- Coleta de Doações Equipe Bem Tricolor (Natal sem Fome)

- Match Day Experience Banco Inter (Tour na Arena)

Ações Padrões durante os jogos

- Opções de comida em diversos setores do estádio

- Opções de bebida em diversos setores do estádio

- Loja Volt em diversos setores do estádio

- Loja de produtos licenciados em diversos setores do estádio

- Loja Leão 100 em diversos setores do estádio

- Estacionamento vip, coberto e descoberto

- Camarote pass

- Churros e Algodão Doce liberado para crianças no camarote

- Check in na hora do jogo, de forma online e integrada

- Aquisicao de ingresso na hora do jogo, de forma online e integrada

- Ingresso facial no camarote

- Stands de atendimento Sócio Fortaleza na esplanada

- Bilheterias de atendimento e vendas de ingresso