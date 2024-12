Fortaleza: ganhar fora e a briga pelo 3º lugar

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Goleiro João Ricardo tem sido destaque do Fortaleza na Série A

O confronto do Fortaleza nesta quarta-feira, contra o Atlético-GO, é a oportunidade derradeira de a equipe voltar a ter boa atuação fora de casa na Série A, onde luta pela terceira colocação geral. O desempenho defensivo da equipe como visitante acabou minando as chances de título. Como melhor mandante do torneio, o Tricolor sofreu apenas oito gols, uma marca defensiva admirável. Já nas partidas longe de casa, o time tomou 28, uma diferença extrema e bastante negativa. E não é que o elenco de Vojvoda tenha um desempenho muito ruim neste quesito, pelo contrário. Neste momento, o Fortaleza tem o quinto melhor aproveitamento atuando longe de seus domínios. O que ocorreu é que a equipe estaria lutando firme pelo título se tivesse mostrado mais consistência nas apresentações fora de casa.

O Fortaleza vai para o seu sétimo ano seguido, em 2025, disputando a Série A, recorde do Nordeste no regulamento de pontos corridos. Um dos destaques desde a volta da equipe para a primeira divisão, em 2019, além das boas campanhas, é a presença de público no Campeonato Brasileiro.

Nos seis anos recentes, o Tricolor disputou 113 partidas como mandante pela competição, 84 destas com torcedores presentes, já que em 29 jogos (19 em 2020 e 10 em 2021) os adeptos não puderam comparecer em função da pandemia de Covid-19, que ocasionou isolamento social, com os estádios brasileiros ficando 22 meses sem receber torcidas.

Até agora, portanto, nestas 84 partidas como mandante na primeira divisão, a equipe levou 2.593.637 pagantes, média de 30.876 por confronto. Contra o Internacional, no próximo domingo, finalizando a temporada 2024, o Fortaleza completará 85 jogos em casa com presença de público e passará dos 2,6 milhões pagantes.

O número que importa

Três pontos de diferença na liderança da Série A tem o Botafogo sobre o Palmeiras (73 a 70). O time do Rio pode ser campeão nesta quarta, caso um dos cenários ocorra: vitória do Botafogo (encara o Inter) e empate ou derrota do Palmeiras (enfrenta o Cruzeiro), ou empate do Botafogo e derrota do Palmeiras.

Nada menos surpreendente do que a extrema velocidade das especulações no Ceará para 2025. Como a equipe terá de reformar bastante o elenco para a Série A, os nomes surgem aos montes, de hora em hora, muitas vezes sem critério mínimo de apuração. É sempre bom o torcedor ficar atento aos mensageiros das notícias.

Seja como for, todos os envolvidos no futebol do Alvinegro (diretores, comissão técnica, analistas de mercado e desempenho) terão muito trabalho em dezembro, movimentação maior do que qualquer outro mês do ano. As decisões tomadas agora serão fundamentais para o comportamento da equipe a partir de janeiro do ano que vem

Mais 3!

1. Campeonato Argentino segue disputadíssimo. Vélez (48 pontos em 25 jogos), Talleres (45 em 25) e Racing (43 em 24) travam grande batalha. São 27 rodadas.

2. Flamengo, Fluminense e Palmeiras serão cabeças de chave no Super Mundial da Clubes, ano que vem. River Plate, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e PSG completam o principal pote do sorteio.

3. Eduardo Coudet, ex-treinador do Inter-RS e do Atlético-MG, acertou contrato com o Alavés, 16º colocado do Campeonato Espanhol.