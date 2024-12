Fortaleza, de novo, muito mal fora de casa

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Marinho, ponta do Fortaleza, durante jogo contra o Atlético-GO

Apesar de ter saído na frente do placar e ter perdido a chance de fazer 2 a 0 no erro grave de Lucero, em cobrança de pênalti, o Fortaleza voltou a ter uma atuação péssima como visitante na Série A. Deu tudo errado para o time que já sofreu 31 gols longe dos seus domínios. Desorganizada defensivamente, dando espaços o tempo todo, a equipe viu o rebaixado Atlético-GO criar inúmeras oportunidades e fazer 3 a 1 com toda justiça. O segundo tempo do elenco de Vojvoda foi ainda pior, porque as falhas defensivas seguiram e o sistema ofensivo não produziu nada significativo para mudar a história do confronto. Na quinta colocação da Série A, o Tricolor terá de vencer o Inter, no domingo, para terminar a competição em quarto lugar. O Flamengo já garantiu a terceira posição.

Fortaleza: 150 mil camisas vendidas

Fortaleza e Volt Sport divulgaram uma marca relevante: 150 mil camisas vendidas e R$ 40 milhões de faturamento desde o início da parceria, há um ano e meio. O valor mencionado refere-se apenas aos itens de jogo, sem incluir produtos casuais ou comemorativos. Desde a chegada da fornecedora, o clube aumentou em 30% sua receita, levando em conta todos os itens oficiais comercializados.

A parceria também resultou em projetos especiais para os torcedores, como camisas temáticas para o Dia dos Pais, Outubro Rosa e uniformes comemorativos, além da criação de espaços como o Laion World, maior espaço temático de um clube no Brasil. Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt e Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, parecem muito satisfeitos com a parceria entre a empresa e o futebol do Tricolor. Os números ajudam a compreender.

Ceará pretende contratar 15 jogadores



Por volta de 15 jogadores o Ceará pretende contratar para renovar o elenco pensando em 2025. É um número adequado na formatação de uma equipe mais forte para a Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, do elenco que subiu, cerca de 15 devem ficar.

Outro ponto essencial da formação do elenco do Alvinegro é a manutenção do perfil de atletas efetivamente dotados de comprometimento, sem excesso de vaidade e problemas extracampo. Foi assim a base da montagem do grupo que levou o time ao título estadual nesta temporada e, principalmente, conquistou o acesso.

Em relação ao atacante Erick Pulga, surgiu proposta do Torpedo, equipe da Rússia, de R$ 19 milhões, ainda abaixo do que o Ceará deseja, já que o clube tem 40% dos direitos econômicos e deseja receber em torno de R$ 12 a 15 milhões, especialmente porque foi pelo Alvinegro que ele se valorizou.

E o Super Mundial de Clubes?

1. A Fifa avisou ao mundo que o Super Mundial de Clubes, ano que vem, nos EUA, terá transmissão global pela plataforma de streaming DAZN, gratuitamente. Do Brasil, participam Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo.

2. A DAZN pode negociar os direitos no Brasil com emissoras de TV, caso alguma se interesse, tanto pelos 63 jogos do torneio ou por pacotes específicos de partidas por equipes ou grupos.

3. O primeiro Super Mundial de Clubes ocorre de 15 de junho a 13 de julho de 2025 e, por causa deste torneio, o Campeonato Brasileiro terá seu início antecipado e vai começar no final de março.