Fortaleza: os cinco motivos para vencer o Inter

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Jogadores do Fortaleza reunidos no gramado da Arena Castelão

Terminar a temporada jogando bem, vencendo um adversário forte, mantendo a invencibilidade em casa durante toda a competição e garantindo R$ 40,9 milhões de premiação por desempenho no Campeonato Brasileiro. Não são poucas as motivações do Fortaleza para enfrentar o Internacional, no domingo, às 16 horas, no Castelão, com perspectiva de estádio cheio para a despedida de 2024.

Há também uma outra razão essencial: apagar a imagem ruim com o torcedor após derrotas seguidas para Vitória e Atlético-GO, quando o Tricolor foi completamente dominado, levou cinco gols — e poderiam ser muitos mais — tamanha a vantagem técnica e tática dos adversários nestes confrontos.

O elenco de Vojvoda fez uma Série A marcante, chegou a liderar o torneio e brigou firme pelo título, mas perdeu fôlego nas rodadas finais em função do mau desempenho como visitante. Terminando entre os quatro ou cinco melhores, o time vai ter batido o seu próprio desempenho — e da região Nordeste — em pontos somados, além de garantir fase de grupos da Libertadores e o sétimo ano consecutivo disputando a elite.

Para a próxima temporada, a equipe necessita ser melhorada em todos os setores — principalmente na defesa e no meio-campo ofensivo — com atletas de ponta e que deixem para Vojvoda mais opções de qualidade. Não se espera um pacote grande, mas trocas de peças visando reforçar o elenco efetivamente. Os jogadores que chegarem têm de ser superiores em relação aos atuais. Os desafios serão imensos em 2025.

Folha salarial do Ceará em 2025



Seis milhões de reais é a previsão da folha salarial mensal do Ceará para a disputa da Série A 2025, mesmo patamar de quando a equipe disputou a competição pela vez mais recente, em 2022. No decorrer do torneio geralmente os valores aumentam pelas chegadas de reforços no meio do ano.

O Ceará fechou a contratação de Willian Machado, informou com exclusividade o jornalista Sérgio Ponte, da rádio O POVO CBN. É um zagueiro que tem crescido muito desde 2022, quando ingressou no Operário-PR após breves e discretas passagens por Ferroviário e Botafogo-PB.

No Operário, o jogador canhoto mostrou três temporadas competentes e foi protagonista de uma das melhores defesas da Série B em 2024. Aos 28 anos, amadureceu e vejo boas condições de qualificar o elenco do Alvinegro. É sempre preciso lembrar que é esse o padrão de atleta que o Ceará tem condições de contratar. Não há verba suficiente para pagar altos valores por direitos econômicos.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Briga de cachorro grande contra o rebaixamento na Série A



1. Rodada final da Série A, amanhã, vai rebaixar Fluminense, Atlético-MG, Bragantino ou Athletico-PR. Um dos quatro viverá situação realmente dramática.

2. Independentemente do rebaixado, no começo do torneio nenhum deles era minimamente cogitado para a queda. Mostra o nível de dificuldade do Campeonato Brasileiro. Um bobeada e uma equipe que jamais imaginou o insucesso se vê atuando na Série B no ano seguinte.

3. Já os rebaixamentos confirmados de Criciúma, Cuiabá e Atlético-GO não foram surpresas. Além de estarem entre as folhas salariais mais baixas, os elencos efetivamente fazem parte dos piores da competição.