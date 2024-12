Torcida do Fortaleza vive um paradoxo neste fim de temporada

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Estêvão e Mancuso disputam lance em Palmeiras x Fortaleza, em São Paulo

O torcedor do Fortaleza vive um paradoxo em relação ao que o clube entregou na temporada de 2024 do futebol, que vai se encerrar no próximo domingo, 8, contra o Internacional, no Castelão, jogo válido pela rodada 38 do Campeonato Brasileiro.

Nas muitas mensagens que recebemos diariamente no programa "Esportes do POVO", da rádio O POVO CBN e CBN Cariri — sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas, ao vivo também pelo YouTube do O POVO, Facebook e Canal FDR (48.1 digital) — os sentimentos estão extremamente divididos sobre um bom ou mau ano, surgindo válidos argumentos que precisam ser respeitados e considerados.

Há quem entenda que o título da Copa do Nordeste, a classificação para a fase de grupos da Libertadores 2025, uma grande campanha como mandante e, no mínimo, o quinto lugar garantido na Série A formem um conteúdo suficiente de conquistas para se celebrar. Por outro lado, há frustração pela perda do hexa estadual, além das eliminações precoces na Copa do Brasil e na Sul-Americana e pelo fato de o time ter perdido fôlego na briga pelo título com Botafogo e Palmeiras, tendo algumas atuações bem ruins, principalmente fora de casa.

No geral, penso que o ano foi bom para o Tricolor. Poderia ser melhor porque o time não foi bem no primeiro semestre, demorou para engrenar, mas a campanha no principal e mais difícil torneio do País, a Série A, é emblemática e histórica e se tornou a melhor de um time nordestino nos pontos corridos.

A diferença entre ser quarto e quinto da Série A

Fortaleza ficará em quarto ou quinto na Série A. Valores de premiação por posição do torneio: quarto lugar leva R$ 40,9 milhões. O quinto fica com R$ 38,5 milhões. A diferença, portanto, é de R$ 2,4 milhões.

A mobilização realizada em Fortaleza durante a 7ª edição da Corrida e Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, realizada em 30 de novembro, foi muito bonita. Parceria da AYO Training Gym com o Grupo Mulheres do Brasil reuniu 1.450 participantes, resultando na coleta de 420 quilos de alimentos, que foram destinados a instituições que assistem mulheres em situação de vulnerabilidade. Fortaleza tem se destacado como uma cidade com diversos eventos esportivos e quando há combinação com solidariedade e ativismo por uma causa relevante, o resultado fica ainda melhor.

JOGO BONITO. Mal (Bill Nighy), treinador de uma equipe de futebol formada por pessoas sem moradia na Inglaterra, resolve levar o elenco para um torneio internacional em Roma. Lá, vão disputar jogos contra times formados por pessoas na mesma condição, com seus sonhos, dramas e muita vontade de vencer. Onde: Netflix

Mais 3! Botafogo, Chelsea e Mbappé

1. Só existe uma forma de o Botafogo perder o titulo da Série A. Ele precisa perder para o São Paulo e o Palmeiras ganhar do Fluminense. Chance mínima de ocorrer.

2. Chelsea parece renascido depois de alguns anos ruins. Na atual temporada, jogou 22 vezes e marcou 57 gols, média por partida jamais vista pela equipe: 2,6 gols.

3. Mbappé perdeu dois pênaltis seguidos que poderiam ter evitado derrotas do Real. Melhor não bater mais.