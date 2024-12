Fortaleza encerra uma Série A que merece ser comemorada

Foto: FÁBIO LIMA Elenco do Fortaleza comemora gol contra o Inter

O desempenho do Fortaleza no Campeonato Brasileiro 2024 deve ser muito valorizado pelo seu torcedor. O quarto lugar é uma marca de um clube forte, consolidado e organizado, garantindo a participação na elite do futebol do País pela sétima vez seguida e já com vaga na fase de grupos da Libertadores de América 2025.

Após vencer o Internacional, neste domingo, por 3 a 0 — com toda justiça — diante de 51 mil pessoas no Castelão, a equipe chegou aos 68 pontos, igualando a histórica colocação na Série A de 2021, já com Vojvoda no comando. É um feito e tanto para uma equipe que não está entre as 12 maiores folhas salariais do País.

Foi uma temporada no Campeonato Brasileiro com muitos recordes para o Tricolor, que se tornou a primeira equipe do Nordeste a fazer tal pontuação, deixando os 59 pontos — recorde anterior de Sport e Vitória — muito para trás.

Outro dado extremamente marcante da campanha foi ter sido o melhor mandante do torneio, terminando como o único invicto. Foi apenas a quarta vez na história do regulamento de pontos corridos que um time terminou sem perder em casa. No total, o elenco de Vojvoda somou 47 pontos nas 19 partidas diante da sua torcida, com 14 vitórias (12 seguidas) e cinco empates, tendo marcado 32 gols e sofrido apenas 8, o seu melhor desempenho defensivo atuando em casa nos pontos corridos.

Apesar de ter perdido fôlego nas rodadas finais na briga pelo título com o campeão Botafogo e o vice-líder Palmeiras, a equipe se mostrou extremamente competitiva, marcando 52 gols, novamente um número que jamais tinha conseguido na Série A de 20 times no atual regulamento.

Fortaleza venceu 17 equipes diferentes na Série A 2024

O Fortaleza venceu 17 equipes diferentes na atual temporada da Série A do Campeonato Brasileiro. É outro dado que nenhum time da região Nordeste tinha conseguido antes na competição. No geral, o Tricolor teve 19 vitórias.

O merecido e inesperado rebaixamento do Athletico-PR

O rebaixamendo do Athletico-PR, confirmado também neste domingo, foi merecido pelo que a equipe apresentou nas 38 rodadas, mas ao mesmo tempo entra para as surpresas da competição. Um clube reconhecidamente organizado e estruturado, mas que errou no planejamento, algo imperdoável em um campeonato difícil e equilibrado.

Título do Botafogo de John Textor

Já o título do Botafogo no ano em que também levantou a taça da Libertadores não deixa dúvida alguma sobre a justiça das conquistas em campo de um elenco forte e que fez contratações excelentes no meio do ano. É bom lembrar, entretanto, que o dono do clube, John Textor, ao perder o título ganho da Série A, acusou, sem provas, jogadores, clubes e árbitros.

Certamente ficará em silêncio agora.

Números do Brasileirão 2024



1. Campeonato Brasileiro terminou com 929 gols marcados, média de 2,44 tentos por jogo. O Flamengo foi o melhor ataque, com 61.

2. Nas 380 partidas da competição, foram 180 vitórias dos mandantes, 99 vitórias dos visitantes e 101 empates. O resultado que mais ocorreu foi o 1 a 1: 51 vezes.

3. A melhor defesa da Série A foi a do campeão Botafogo, com 29 gols sofridos apenas, média ótima. A pior defesa foi a do Cuiabá: levou 61 gols.