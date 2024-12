Noite das Personalidades Esportivas: justos prêmios e reconhecimento

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 09.12.2024: Noite das Personalidades, homenagem a Alan Neto, apresentação de Sergio Pontes e Daniela Nogueira, na FIEC. (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

Dos seis premiados do futebol profissional cearense na Noite das Personalidades Esportivas, prestigiado e clássico evento realizado nesta segunda-feira, 9, na sede da Fiec, e promovido pelo jornalista Sérgio Ponte pela 52ª oportunidade, todos carregam grande mérito pela temporada.

O empate nos votos da crítica especializada entre João Ricardo e Erick Pulga concretiza a relevância do que ambos fizeram por Fortaleza e Ceará. Um 2024 inesquecível para o goleiro do Tricolor, com atuações brilhantes, título da Copa do Nordeste e colaborando nos inúmeros recordes estaduais e regionais alcançados pela equipe, quarta colocada com 68 pontos e invicta como mandante no Campeonato Brasileiro.

Já Erick Pulga foi campeão cearense com protagonismo, além de artilheiro máximo e condutor principal do acesso do Ceará para a Série A, tendo o melhor ataque da competição. Depois de duas participações seguidas na Série B, um retorno marcante para o clube, mostrando grande reação na reta final do torneio sob comando de Léo Condé.

Juan Pablo Vojvoda e Marcelo Paz também foram premiados, respectivamente como técnico e dirigente da temporada, reconhecimentos indiscutíveis pelos trabalhos de excelência que apresentaram no Fortaleza.

O treinador argentino e o CEO da SAF do clube, que abrilhantaram ainda mais a noite, fazem parte do que de melhor a instituição já teve em sua longa história e em 2024 seguiram construindo um caminho de crescimento e sucesso.

Kervin Andrade como revelação e Nailton Júnior, como árbitro, completaram os prêmios da noite, igualmente com motivos de sobra. O jovem venezuelano disputou a Copinha em janeiro, mas cresceu tanto que logo ganhou espaço entre os profissionais do Fortaleza, foi utilizado por Vojvoda e terminou 2024 com sete gols e convocações para a seleção de seu país.

Já Naílton é um excelente árbitro assistente, manteve o nível com grande preparo e concentração, presença constante em escalas de partidas nacionais e internacionais, construindo uma carreira extremamente sólida.

O momento mais emocionante do evento, entretanto, foi a homenagem que Sérgio Ponte fez ao irmão e jornalista Alan Neto, in memoriam, como o maior nome da imprensa esportiva cearense.

Alan faleceu no dia 3 de abril de 2024, aos 83 anos, deixando uma saudade para sempre em todos os aspectos pessoais e profissionais para quem convivia com ele intimamente e também para seus ouvintes e telespectadores do Trem Bala. Sua esposa, Ivanilde Rodrigues, recebeu o prêmio em momento comovente com a família também presente no salão: a filha Alana e a neta Júlia.

Prêmio coletivo para o O POVO



1. Da minha parte, também agradeço pela citação ao meu trabalho na Noite das Personalidades. Já estive presente em outros momentos do evento nestes quase 25 anos em Fortaleza, mas é sempre especial.

2. Qualquer prêmio individual sustenta enormes méritos coletivos, algo em que sempre acreditei genuinamente, ainda mais em um veículo de comunicação importantíssimo e histórico como O POVO.

3. Neste caso, o mérito é também de todos os integrantes da equipe de esportes em suas diversas plataformas, fazendo com liberdade plena um jornalismo sério, combativo e relevante.