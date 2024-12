Todos os bastidores da 52ª Noite das Personalidades Esportivas

Foto: João Filho Tavares Vojvoda recebe prêmio de melhor técnico do diretor de jornalismo do O POVO, Erick Guimarães

Na esteira da exitosa edição 52 da Noite das Personalidades Esportivas, realizada na segunda-feira passada, na cobertura da Fiec, foi impressionante o carinho recebido pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Ganhador do prêmio de melhor técnico da temporada do futebol cearense pela terceira vez, o argentino adiou em um dia o início da viagem de férias para estar presencialmente no evento comandado pelo jornalista Sérgio Ponte.

Sem exagero algum, foram mais de 100 pedidos de fotos, todos recebidos com extrema gentileza e educação.

Vojvoda sabe perfeitamente o tamanho da sua importância para o Fortaleza e a tremenda evolução do clube nos anos recentes. E ele faz questão de deixar claro, a cada movimento, o quanto é grato e valoriza a oportunidade. Seu discurso de exaltação ao futebol cearense e nordestino, destacando também a volta do Ceará ao grupo da elite do Campeonato Brasileiro, mostra uma consciência admirável.

Particularmente, Vojvoda me disse do tamanho de sua satisfação pelo seu trabalho de quase quatro anos no Fortaleza. O técnico argentino confirmou que vai descansar com a família na Europa, mas não vai deixar o futebol de lado. Além das consultas do próprio clube sobre o mercado e mudanças eventuais no elenco para 2025, ele já tem confirmada presença nos estádios europeus para acompanhar quatro partidas durante as férias, especialmente da Premier League.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza e também premiado como melhor dirigente esportivo da temporada, também me confirmou que o clube investiu pesado neste ano para diminuir o tempo de permanência nas viagens durante as cinco competições disputadas pela equipe. Foram mais de R$ 10 milhões investidos em voos fretados.

Foi neste momento que Vojvoda aproveitou para destacar que as idas e vindas mais rápidas, evitando escalas e longos momentos de espera, permitiram uma quantidade maior de treinamentos e cenários de descansos mais adequados ao elenco, sendo parte importante dos bons resultados do time. O Fortaleza percorreu 115 mil quilômetros e disputou 73 jogos no ano.

Diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins também marcou presença relevante na noite e recebeu inúmeros reconhecimentos. O dirigente fez um trabalho excelente com o grupo de jogadores do Ceará em 2024, tanto no título cearense, como na Série B.

Sua responsabilidade é direta no acesso da equipe para a Série A, conseguindo blindar o elenco de quaisquer questões que pudessem atrapalhar o sucesso do trabalho, especialmente após a chegada do técnico Léo Condé.

A permanência de Haroldo para a próxima temporada é uma notícia excelente para o torcedor alvinegro. O dirigente tem toda confiança das arquibancadas e dentro do clube, por mais que situação e oposição sigam em guerra declarada.

Saudade de Alan Neto



1. Vojvoda se emocionou bastante durante a fala comovente de Ivonilde Rodrigues, esposa de Alan Neto.

2. O técnico argentino, inclusive, fez a entrega da homenagem do evento para a viúva de Alan.

3. Foi a primeira Noite das Personalidades sem a presença de Alan. Um momento de saudade ainda mais impactante para todos os presentes.