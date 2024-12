Futebol inflacionado é desafio para Ceará e Fortaleza em 2025

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.03.2024: Fortaleza x Ceará, clássico Rei, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz esteve nesta quarta-feira, por uma hora, no Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN e CBN Cariri, e foi categórico em relação ao momento financeiro do futebol brasileiro: extremamente inflacionado, o que é ainda mais evidente na abertura do mercado, justamente agora, com o fim das competições no Brasil.

Todos os jogadores, empresários e clubes querem fazer o melhor negócio possível, mas apenas a minoria consegue neste primeiro momento. O tempo vai passando, as pedidas salariais e valores dos direitos econômicos vão naturalmente diminuindo, mas tudo dentro de um patamar que tem aumentado ano após ano.

Por causa dos investimentos nas SAFs, dos novos contratos de televisão para os clubes (tanto da LFU, como da Libra), e patrocinadores (especialmente as casas de apostas), há muito dinheiro novo circulando. E a paciência aparece como grande arma de negociação, especialmente no caso do Fortaleza, que possui um elenco formado, com a totalidade dos jogadores tendo contratos de um, dois, três e até quatro anos de duração. Assim, as contratações do Tricolor serão poucas para 2025. Serão atletas com potencial para melhorar o que já existe, substituindo peças que eventualmente deixem o elenco ou agregando ao atual grupo.

O cenário do Ceará é diferente em relação ao número de contratações. Não há como uma equipe passar da Série B para a Série A sem modificar bastante o grupo de atletas. O Alvinegro prevê contratar cerca de 15 jogadores, trocando praticamente 50% do elenco. E também está encontrando dificuldades nas negociações em função das pedidas salariais e valores de direitos econômicos.

Os perfis dos reforços anunciados pelo Ceará, até agora, são parecidos: o zagueiro Willian Machado e o atacante Bruno Tubarão estavam livres no mercado. As chegadas do atacante Fernandinho e do lateral-esquerdo Nicolas, caso confirmadas, serão respectivamente por encerramento de contrato com Mirassol e empréstimo do América-MG.

Fortaleza é o melhor nordestino da história dos pontos corridos



Na era dos pontos corridos, por aproveitamento, o Fortaleza está na 14ª colocação geral. É o melhor do Nordeste no quesito, conquistando 44,45% dos pontos que disputou em nove edições.

Campeão da Libertadores e da Série A, o Botafogo não viu a cor da bola contra o Pachuca, na estreia da Copa Intercontinental (o Mundial de Clubes anual da Fifa). A justíssima derrota por 3 a 0 para o 16º colocado do Campeonato Mexicano é um choque de realidade.

Por mais que exista a justificativa do cansaço para o elenco do Botafogo, ela é parcial. O domínio do Pachuca, na partida em Doha, foi assustador sob todos os aspectos. O Corinthians segue como o mais recente representante brasileiro campeão mundial, no longínquo ano de 2012. Tá feia a coisa.

Liga dos Campeões e proposta milionária da Rússia



1. Liverpool segue dominante e jogando muito bem na Liga dos Campeões. Único time com 100% de aproveitamento, com seis vitórias, 13 gols feitos e um sofrido.

2. Melhor ataque da Liga dos Campeões é do Barcelona. Marcou 21 vezes, média absurdamente boa de 3,5 gols por partida.

3. O centroavante Wesley fez apenas uma razoável Série A pelo Inter e o Krasnodar, da Rússia, já ofereceu R$ 60 milhões pelos direitos do jogador.