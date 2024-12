As lições de Nailton, da Vila Peri para o mundo

Principal nome da arbitragem cearense e destaque nacional, Nailton Oliveira esteve nesta sexta-feira, 13, no programa "Esportes do POVO", da rádio O POVO CBN, da CBN Cariri e demais plataformas. Ainda jovem, colhe os frutos de muito trabalho, talento e persistência. Aos 32 anos, vive bem e exclusivamente de sua intensa atividade nos gramados pelo mundo como árbitro assistente Fifa, escudo que soube que carregaria em 9 de novembro de 2022, "o dia mais feliz da minha vida", relembrou. A carreira começou no início da década passada, quando percebeu que ser jogador não era o caminho. Do curso de árbitro na Federação Cearense, o menino da Vila Peri agora se faz presente nos principais torneios do Brasil e da América do Sul.

Nailton é, de fato, um profissional da arbitragem, justamente no futebol, o esporte mais rico do país, mas que teima em não profissionalizar os árbitros. Não há salário fixo, não há treinamento conjunto, prático e perene. Caso não haja escala, não há dinheiro. Inexiste o mínimo de tranquilidade. É justamente tal pressão que o cearense aponta como a principal dificuldade e não as críticas de torcedores, jogadores ou dirigentes.

Pelo patamar alcançado, com escalas nacionais (Série A e Copa do Brasil), internacionais (Sul-Americana, Libertadores, Eliminatórias da Copa e competições de base) e viagens constantes, Nailton tem dedicação exclusiva. Para seguir bem remunerado, como agora, não pode dar espaço aos erros graves, suspensões ou perder o ótimo ritmo físico e técnico.

Discreto, o árbitro lamentou a postura de atletas brasileiros que desconhecem as regras e simulam faltas. Elogiou a presença do VAR no esporte e lembrou. "Em 2013, errei e anulei um gol do Ferroviário no Campeonato Cearense. Como eu queria que tivesse VAR naquela época". A Copa do Mundo é um grande objetivo. Se não a de 2026, a de 2030. O caminho está traçado e a entrevista, na íntegra, disponível no YouTube do O POVO.

O número que importa

O Fortaleza vendeu o zagueiro Ceballos para o New England Revolution, da MLS. Ao final da negociação de R$ 11 milhões, ficará com R$ 6 milhões. O Tricolor o trouxe aos 20 anos em 2022, mas em 2023 perdeu espaço com Vojvoda. Após empréstimos, negociação com lucro para o clube. Assim é o futebol.

Caso perca Saulo Mineiro, disputado por diversos clubes brasileiros e internacionais, o Ceará vai precisar repor com qualidade. Aceitar boa proposta financeira é sempre interessante, mas não basta. A montagem de um elenco de qualidade para a Série A é fundamental e Saulo é um dos nomes de 2024 com capacidade para ajudar na elite.

Já viu? *

American Sports Story: Aaron Hernandez. Em dez episódios, a série acompanha com profundidade a trágica trajetória de Aaron Hernandez, astro do futebol americano atuando pelo New England Patriots, condenado por assassinato e posteriormente encontrado morto na prisão. Onde: Disney Plus

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Bahia tentou contratar o atacante Pitta, do Cuiabá e ouviu o valor: R$ 38 milhões. Desistiu.

2. Arthur Jorge, técnico campeão da Libertadores e Brasileiro com o Boafogo, ainda não renovou contrato.

3. Quase sem espaço no Real Madrid, Endrick precisa ter paciência, avisou Carlo Ancelotti, seu técnico.