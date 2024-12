Fortaleza terá maior contrato de patrocínio da história

Foto: FÁBIO LIMA Atacante Marinho faz parte do elenco Tricolor. Em 2024, ele fez oito gols

Classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores após o quarto lugar no Campeonato Brasileiro e com mais quatro competições em 2025 para disputar (Estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A), o Fortaleza está próximo de assinar, mais uma vez, o maior contrato de patrocínio de sua história. O novo compromisso vai superar os R$ 40 milhões que a Novibet paga atualmente por um contrato de dois anos, assinado no começo de 2023.

O acordo com a empresa grega está perto de vencer, termina em janeiro de 2025. O relacionamento entre as partes é ótimo, inclusive. A Novibet acreditou no potencial do Tricolor há dois anos, está feliz com o retorno e as entregas obtidas.

O clube também está mais do que satisfeito, afinal, se tratava ali, em 2023, do maior contrato de patrocínio master do Fortaleza, com uma empresa que trabalhou como parceira para entrar no mercado brasileiro e cumpriu tudo corretamente.

Como contei em agosto deste ano aqui neste espaço, na rádio O POVO CBN e também em todas as plataformas do O POVO, a Novibet tem interesse em prosseguir com a parceria. Ocorre que o Fortaleza já possui em mãos uma série de propostas de outras casas de apostas e as avalia minuciosamente, levando em conta tempo de contrato, valores, segurança e ativações.

O mercado de apostas esportivas permanece bastante aquecido no Brasil (e agora está regulamentado), cenário que impede, na prática, que outros ramos de negócios consigam concorrer minimamente com as propostas das chamadas "bets". Um outro ponto também é essencial: o Fortaleza segue em evidente crescimento nas competições nacionais e internacionais. É um clube valorizado.

Assim, há duas certezas: o Tricolor continuará tendo uma casa de apostas como principal patrocinador na camisa do futebol profissional e o próximo acordo a ser assinado, independentemente do CNPJ no contrato, será o de maior valor da história do Fortaleza.

Ceará chega ao terceiro reforço



Com a contratação do atacante Fernandinho, que fez boa Série B pelo Mirassol, o Ceará soma três reforços para 2025. Willian Machado e Bruno Tubarão já foram anunciados.

Ferroviário tem novo técnico

Torcida do Ferroviário vai ficando cada vez mais ansiosa com a temporada que se aproxima. E com razão. O clube se tornou SAF, terá investimento português (há um sócio russo também) e já anunciou comissão técnica de Portugal, com Tiago Zorro como treinador principal. É difícil traçar qualquer prognóstico positivo ou negativo, mas os dirigentes do Ferrão estavam convencidos que a profunda mudança estrutural era essencial. Apenas no dia a dia será possível avaliar o trabalho

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Liga dos Campeões e Liga Europa

1. Depois de seis rodadas disputadas, a Liga Europa, segunda competição mais importante entre clubes do velho continente, tem dois líderes com 16 pontos ganhos: Lazio-ITA e Athletic Bilbao-ESP.

2. No G-8 da Liga Europa ainda aparecem Anderlecht-BEL, Lyon-FRA, Frankfurt-ALE, Galatasaray-TUR, Manchester United-ING e Rangers-ESC. A curiosidade: oito equipes de países diferentes.

3. Já na Liga dos Campeões, há mais concentração. O G-8 tem três times da Inglaterra (Liverpool, Arsenal e Aston Villa), dois da França (Brest e Lille), um da Espanha (Barcelona), um da Itália (Inter) e um da Alemanha (Leverkusen).