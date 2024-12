Permanência de Haroldo Martins é ótima para o Ceará

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Haroldo Martins já havia trabalhado no Ceará em 2016

A confirmação da continuidade do trabalho de Haroldo Martins como diretor de futebol do Ceará tem efeito imediato e positivo para o clube.

Na realidade, Haroldo seguiu trabalhando normalmente após o término da Série B, ao mesmo tempo em que avaliava a sua permanência no cargo, costurando cenários favoráveis dentro e fora do clube.

Internamente, ele necessitava ter garantias que o bom ambiente no futebol vivido em 2024 (e construído muito por interferência dele) teria sequência.

Nas questões pessoais, Martins precisou reorganizar a vida profissional, contando com o apoio fundamental de sua família para conciliar as demandas do cargo com todas as suas responsabilidades. Interpreto tal esforço como revelador da seriedade e do empenho com que ele conduz sua missão no clube.

Diante de incertezas e mudanças constantes no futebol, a permanência de Haroldo, que não é remunerado pelas atividades no Ceará (mas deveria ser), representa segurança e continuidade no que deu certo.

Foi um trabalho sólido de liderança de um grupo de atletas que se mostrou responsável, permitindo a conquista do título cearense e o acesso para a Série A, em um ambiente, sempre bom lembrar, de alta complexidade política e financeira que viveu — e vive — o Alvinegro.

Para a torcida, é uma garantia de estabilidade e confiança na gestão do futebol, elementos essenciais para enfrentar os desafios das competições pela frente, especialmente uma Série A extremamente difícil.

É importante lembrar que o Campeonato Brasileiro terá a presença de cinco times nordestinos pela primeira vez no regulamento de pontos corridos, ao lado de todos os principais clubes do país, com exceção do Athletico-PR, rebaixado de forma surpreendente para a Série B.

O número que importa

Grande lateral-direito, Jesus Navas se despediu do Sevilla jogando em casa, no sábado, em momento comovente. Aos 39 anos, as dores físicas estão insuportáveis. Ídolo de um clube, de uma cidade e de um país, carrega enormes títulos. Chegou menino, sai como uma lenda.

Boca Juniors finalizou no fim de semana uma de suas piores temporadas em 30 anos. Não jogou Libertadores, não brigou por título na Sul-Americana, sem conquistas nacionais, elenco muito questionado e com Riquelme extremamente criticado pela gestão do futebol. Ter sido craque em campo não é garantia alguma de boa gestão e o presidente Riquelme deixa claro.

Mais 3!

1. Barcelona (38 pontos) e Real Madrid (37) seguem com tropeços no Campeonato Espanhol. Quem aproveitou para chegar brigando pelo título foi o Atlético de Madrid, em ótima fase, também com 38 pontos, todos com 17 jogos.

2. LDU confirmou, no fim de semana, o bicampeonato equatoriano. Perdeu o segundo jogo da final para o Del Valle por 1 a 0, mas tinha vencido o primeiro por 3 a 0.

3. Na Copa da NBA, torneio recente e disputado durante a temporada regular, a final, amanhã, será entre dois ótimos elencos: Oklahoma City Thunder e Milwaukee Bucks.