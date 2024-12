Fortaleza, em cinco anos, tem subida meteórica no ranking da Conmebol

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CE, BRASIL,02.03.2023: Lucero, jogador do Fortaleza, comemora gol no Jogo pela Copa Libertadores da América, Fortaleza vs Maldonado, arena Castelão.

Antes de disputar a Copa Sul-Americana em 2020, o Fortaleza tinha um traço ao lado do seu nome no ranking da Conmebol. A equipe jamais tinha disputado um torneio internacional oficial da entidade. Naquele ano, dois jogos emocionantes diante do Independiente e eliminação após vencer por 2 a 1, no Castelão (havia perdido por 1 a 0, na Argentina e o critério gol fora ainda era válido).

De lá pa cá, o crescimento nas competições nacionais também mostrou reflexo nos torneios internacionais e a equipe é a melhor do Nordeste, ocupando a 37a. colocação no ranking geral, atualização divulgada nesta segunda-feira, 16. River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Flamengo e Peñarol são os cinco primeiros, lembrando que a lista leva em consideração participações históricas e recentes.

Para lembrar. Em 2022, a equipe disputou a Libertadores pela primeira vez e caiu nas oitavas de final para o Estudiantes. Já em 2023, entrou na Libertadores, mas não conseguiu seguir para a fase do grupos do torneio após eliminação pelo Cerro Porteño. Como consequência direta, foi automaticamente para a Sula-Americana, ficando com o vice-campeonato após final nos pênaltis contra a LDU.

Nesta temporada, o Fortaleza voltou a jogar um torneio da Conmebol, mais uma vez a Sul-Americana e foi eliminado pelo Corinthians nas quartas de final.

Tais participações garantiram ao Fortaleza 2077,1 pontos. O Ceará é o segundo melhor nordestino no ranking da Conmebol e está na posição 64, com 697,2 pontos. O Bahia, na colocação 77, é o terceiro, somando 502 pontos.