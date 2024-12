As qualidades de Pol Fernández (que não foi batizado Pol)

Reforço de impacto do Fortaleza para a próxima temporada, Pol Fernández chega para agregar experiência, liderança e polivalência ao meio-campo tricolor, características que têm sido essenciais no sucesso das equipes montadas por Vojvoda como técnico do clube.

Tais valências foram fundamentais para a contratação do atleta de 33 anos, com passagens relevantes pelo futebol argentino e mexicano. Pol pode atuar em qualquer setor do meio-campo em função do seu poder de marcação e bom passe: centralizado como primeiro volante, pelos lados (direito ou esquerdo) como segundo homem, fazendo dupla de volantes defensivos e até participando mais da criação, eventualmente.

Agora, sobre a história do nome de Pol Fernandez. Ele foi batizado como Guillermo Matías Fernandez, mas seus pais sempre quiseram chamá-lo de Pol e assim o fizeram desde sempre. O que ocorreu: o cartório onde o jogador teve a sua certidão de nascimento registrada não aceitou o nome Pol. Essa história foi contada num jornal mexicano, faz algum tempo, e confirmada por um jornalista argentino, em contato com a coluna, nesta semana.

É sempre curioso lembrar: do atual elenco do Fortaleza, apenas três jogadores que estavam no clube no dia da chegada de Vojvoda, 10 de maio de 2021, permanecem: Tinga, Titi e Pikachu (que saiu e voltou, inclusive, já com o argentino no comando). Sinal evidente que as trocas no elenco estão ocorrendo de forma mais criteriosa e suave, mantendo uma base ano após ano, longe daquela história de pacotes com 20 ou 30 contratações por semestre.

O número que importa

Atualização do ranking da Conmebol mostra o Fortaleza em 37º lugar geral, melhor nordestino. Uma subida impressionante de quem sequer tinha ranking na entidade até 2020.

Novidade na Copa do Nordeste 2025. A competição agora será toda exibida pelo Premiere, do grupo Globo. Todas as partidas também seguem transmitidas pelo Nosso Futebol. Ambos os canais são Pay Per View (PPV). No caso da TV aberta, o SBT Nordeste vai exibir normalmente para a região, como fez no ano passado, definindo, entre duas opções, uma escolha de partida por rodada pela Jangadeiro.

Já viu? *

Senna. A nova série da Netflix, em seis episódios de cerca de uma hora cada, segue em alta. Tecnicamente perfeita, mostra os caminhos trilhados por Ayrton Senna desde a infância até a Fórmula 1. Onde: Netflix

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Mano Menezes teve seu contrato renovado por mais um ano e segue no Fluminense. O trabalho do técnico foi fundamental para o time escapar do rebaixamento.

2. Éderson segue jogando muito bem no meio-campo da Atalanta, líder da Série A italiana. O ex-Fortaleza desperta interesse de gigantes da Europa.

3. Ronaldo Fenônemo quer ser presidente da CBF e nem esconde mais tal desejo. O agora dirigente tem criticado bastante a seleção brasileira. Veremos quais serão os próximos passos do atual presidente, Ednaldo Rodrigues.