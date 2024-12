Atlético-MG foi pelo menos o quarto clube a convidar Marcelo Paz para ser CEO

Foto: João Moura/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva

Depois de Botafogo-RJ, Bragantino-SP e Corinthians, o Atlético-MG tentou a contratação de Marcelo Paz para ser CEO do clube a partir da próxima temporada.

O principal dirigente da SAF do Fortaleza, entretanto, negou o convite, como já tinha adiantado no programa Esportes do POVO, da rádio O POVO/CBN, na semana passada. Sem revelar o clube (posteriormente informado pelo jornalista Paulo Vinicius Coelho, do UOL), Marcelo Paz afirmou, na entrevista, que permaneceria na equipe.

Os convites de quatro times da Série A são naturais e fruto do excelente trabalho de Paz no Tricolor, se tornando referência nacional. Certamente outros ocorreram no período e continuarão aparecendo.

O crescimento do futebol do Fortaleza, especialmente a partir de 2018, é o maior da história recente do futebol brasileiro. O clube avançou muito em aspectos financeiros, administrativos, organizacionais e de gestão, culminando com resultados nacionais e internacionais inéditos em campo, muito também em função da comissão técnica liderada por Vojvoda desde 2021.