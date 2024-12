O maior desafio da vida de Ronaldo Fenômeno

Foto: Staff Images / Cruzeiro Ronaldo foi proprietário da SAF do Cruzeiro

Ser presidente da CBF é cenário mais difícil da vida profissional de Ronaldo, maior do que qualquer partida ou título. Pela situação atual, considero extremamente improvável que o agora dirigente e empresário consiga até mesmo ser candidato ao cargo máximo na Confederação Brasileira de Futebol. Vencer a eleição, então, pior ainda. Para conseguir ao menos disputar o pleito, Ronaldo precisa da assinatura oficial, com apoio, de quatro clubes dos 40 votantes (os 20 da Série A e os 20 da Série B) e mais quatro federações. Não vejo problema na obtenção de eventual apoio nos clubes. O maior desafio é convencer as 27 federações, que votam sempre juntas, apoiando integralmente os muitos erros e poucos acertos do atual presidente, Ednaldo Rodrigues.

Tal movimento ocorre porque a CBF financia as federações e elas não têm como objetivo principal melhorar o futebol brasileiro. As entidades estaduais querem saber dos seus campeonatos e da garantia das verbas, que seguem aumentando. O continuísmo e o protecionismo não espantam ninguém. São décadas assim, tanto que nunca se viu uma real disputa em eleição da CBF, a não ser nos vaidosos bastidores.

Em todo caso, pela força de Ronaldo, que abre qualquer porta no mundo pelo que já foi como jogador e astro do futebol, não dá para duvidar integralmente no sucesso da empreitada. Se há alguém que pode furar essa bolha, é ele. O fato é que a CBF, hoje, é uma entidade extremamente lucrativa, mas que cuida de forma péssima do futebol nacional, do calendário de competições e da seleção brasileira.

Não há nenhum projeto esportivo em curso a médio ou longo prazo para a equipe, que passou o vexame histórico de aguardar o técnico Carlo Ancelotti, colocou Diniz como interino, fazendo péssimo trabalho, e acumulando função no Fluminense, ainda que Tite tenha avisado que sairia do comando da equipe um ano antes da Copa do Catar. A base da seleção também vai muito mal, acumulando vexames.

Equilíbrio Vini Jr. x Rodri

Depois de 17 anos, um brasileiro ganhou o prêmio da Fifa de melhor do mundo. Vinicius Júnior mereceu muito, como teria merecido Rodri, outro craque, e que ficou em segundo lugar (48 a 43, eleição apertada). Prêmios individuais em esportes coletivos são importantes, mas não fundamentais. As reações, quando se perde ou se ganha, é que são exageradas.

Curso Novos Talentos

Estão abertas, até 23 de dezembro, as inscrições para o curso Novos Talentos, promovido pela Fundação Demócrito Rocha em parceria com O POVO. O programa capacita estudantes de Jornalismo com aulas práticas e teóricas e é o principal canal de entrada no Grupo O POVO. Falo por mim. Já vi de perto diversos participantes se tornarem grandes jornalistas. Para se candidatar a uma das vagas do curso, o estudante deve estar cursando a partir do 3º semestre de Jornalismo em qualquer faculdade de Fortaleza. As inscrições devem ser feitas pela página oficial do programa: fdr.org.br/novostalentostexto

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3! Bósnia, Christian e Pitta

1. Azmir Husic, presidente do Sloboda Tuzla, último colocado no campeonato da Bósnia, mandou o técnico e todos os jogadores emmbora de uma vez.

2. Christian, 23, bom meio-campista do Athletico-PR, foi contratado pelo Cruzeiro. Valor: R$ 18 milhões

3. Primeiro foi o Bahia que deu com cara na porta. Agora foi o Fluminense. Ambos querem Pitta, do Cuiabá, mas o clube só vende por R$ 38 milhões.