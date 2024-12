Vini Jr. do Real Madrid é essencial para o Brasil

Foto: OSCAR DEL POZO / AFP Vinicius Junior tem 24 anos e brilha no Real Madrid desde 2018

O muito merecido prêmio de melhor do mundo da Fifa conquistado por Vini Jr., nessa terça-feira, coloca uma responsabilidade adicional no trabalho do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior.

O comandante da equipe, ainda longe de fazer um bom trabalho desde que assumiu o legado inglório deixado por Fernando Diniz, precisa, de uma vez por todas, encontrar uma forma do atleta repetir, no Brasil, as brilhantes atuações do Real Madrid. Vini foi assim ontem, em mais um título mundial do clube espanhol, agora batendo o Pachuca por 3 a 0, com grande desempenho do brasileiro.

Evidentemente que o desempenho também depende da preparação individual do jogador quando veste a amarelinha. Fica notável um peso maior e certamente ele sabe que precisa investir mais em concentração, foco e responsabilidade de liderar o elenco, mas o treinador é igualmente fundamental no processo de evolução.

A luta de Vini Jr. contra o racismo também é essencial, mas não apenas para o Brasil. O planeta precisa do empenho genuíno dele — e de outros esportistas com alcance mundial — para diversas missões longe dos gramados.

Seu exemplo de enfrentamento na Espanha é uma lição diária. Sua persistência em busca de justiça já conseguiu diversos avanços e é algo para ser valorizado sempre, mais até do que o prêmio de melhor do mundo, merecidamente conquistado como atacante do principal time de futebol da história.

Marcelo Paz cobiçado



Depois de Botafogo-RJ, Bragantino-SP e Corinthians, o Atlético-MG tentou a contratação de Marcelo Paz para ser CEO do clube a partir da próxima temporada. O dirigente da SAF do Fortaleza, que se tornou referência nacional, ficou novamente lisonjeado, mas recusou por entender não ser ainda o momento de sair.

Cearenses doam milhões ao Corinthians

A campanha para a torcida do Corinthians doar dinheiro visando pagamento da dívida do estádio continua e o Ceará está entre os 10 estados que mais doaram. Ao todo, o arrecadado por corintianos moradores do Ceará está em R$ 345 mil.

O objetivo da enorme vaquinha é totalizar R$ 700 milhões (a dívida total da Arena Corinthians) e, até agora, o montante doado está em R$ 32 milhões. São Paulo, Paraná e Minas Gerais são os estados com mais doações. O Ceará é o décimo lugar geral no ranking.

Marta, Pepa e portugueses



1. Marta no Corinthians seria uma grande atração para o futebol feminino brasileiro ano que vem. As negociações foram abertas. Se há um clube no Brasil que valoriza a modalidade, lota estádios e paga bons salários para as jogadoras, é o time do Parque São Jorge.

2. Sport acerta na manutenção do técnico Pepa para a próxima temporada. O português tem todos os predicados para ir bem na Série A, mas precisa de tranquilidade e confiança, independentemente do que ocorrer no Estadual.

3. Por falar em técnicos portugueses, eles seguem bastante em alta no futebol brasileiro. O Grêmio quer Pedro Caixinha e o Galo deseja Luís Castro.