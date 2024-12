Ceará: Haroldo Martins revela métodos para formar o elenco 2025

Foto: Samuel Setubal Haroldo Martins, diretor do Ceará, é também advogado e contador

Diretor de futebol do Ceará e confirmado no cargo para a próxima temporada, Haroldo Martins deixou evidentes as estratégias do clube na montagem do elenco para a Série A do Campeonato Brasileiro 2025. Ele esteve ao vivo, nesta quinta-feira, 19, no "Esportes do POVO", programa das rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri.

Um ponto inicial extremamente importante: o orçamento do Alvinegro para a folha salarial dos atletas profissionais, que era um dos maiores da Série B 2024, será um dos menores na primeira divisão. Não há como fugir desta realidade. É uma questão matemática e objetiva.

Assim, a estratégia nas primeiras contratações anunciadas visa preencher posições sem investimento na compra de direitos econômicos, utilizando critérios técnicos aprovados pelo treinador Léo Condé e também pelos analistas de mercado e desempenho do clube, considerados de alto nível.

Tais jogadores estão dentro do escopo usado na formação do elenco que conseguiu o acesso, ou seja, capacidade de engajamento, luta, entrega e construção de uma identidade de jogo. Já foram confirmados Willian Machado, Bruno Tubarão e Fernandinho. Éder, Nicolas e Dieguinho estão próximos de ser anunciados.

Em relação aos gastos maiores diretos com direitos econômicos, o Ceará vai sim investir, mas em peças com mais poder de decisão, ou seja, meio-campistas ofensivos e atacantes, também aguardando se Saulo Mineiro e Pulga, por exemplo, serão negociados ou não.

Haroldo não falou em nomes de jogadores para preservar o clube nas negociações, mas foi transparente ao mostrar os métodos na formação do elenco. Há necessidade de pés no chão, mas sem se considerar o "patinho feio" da história, porém, não fazendo loucuras financeiras, até porque parte do dinheiro novo que vai entrar no caixa do Ceará vai precisar ser utilizado no equacionamento de dívidas dos dois anos mais recentes.

Erick Pulga sai ou fica?

O Ceará estipulou um valor mínimo para entrar nos seus cofres em caso de aceitar negociar o atacante Erick Pulga: R$ 12 milhões. O Alvinegro tem 40% dos direitos econômicos do atleta.

São Paulo perto do cearense Wendell

O cearense Wendell, lateral-esquerdo do Porto e com convocações para a seleção brasileira, quer muito jogar no São Paulo e já tem tudo acertado com o clube do Morumbi. Restam detalhes junto ao próprio time português.

Para o negócio ser fechado de vez, o Tricolor precisa se desfazer de atletas para abrir espaço na folha de pagamento. Com dívidas absurdas que se aproximam dos R$ 900 milhões, dirigentes do São Paulo não podem mais inflacionar os gastos mensais com o elenco.

Vítor Pereira, Wellington Rato e Zé Ricardo

1. O Wolverhampton, na zona de rebaixamento da Premier League, contratou o português Vítor Pereira, ex-técnico de Corinthians e Flamengo.

2. Wellington Rato, que era desejo do Fortaleza faz alguns anos e decidiu ir para o São Paulo, agora negocia com o Vitória e mostrou desejo de se mudar para Salvador.

3. Ex-técnico do Fortaleza, onde teve dificuldades, Zé Ricardo acertou com o Criciúma.