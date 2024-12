Fortaleza: chegadas e saídas do elenco serão proporcionais

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Vojvoda (o segundo da esquerda para a direita) e sua comissão técnica

Caminhando para o seu quinto ano no comando do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda já deixou evidente não gostar de trabalhar com elencos muito numerosos, em que pese as constantes variações nas escalações iniciais, dependendo de calendário, desgaste, importância dos jogos e competições no decorrer da temporada.

Tal estratégia também tem concordância do comando do futebol da SAF do clube, ficando claro que as chegadas e saídas serão proporcionais para a temporada 2025, com cinco competições pela frente, incluindo a Libertadores, onde já entra direto na fase de grupos.

Para se ter uma ideia mais prática, tomando como base o Campeonato Brasileiro 2024, Vojvoda utilizou 20 jogadores por mais de mil minutos na Série A. Há um rodízio significativo, portanto, mas o grupo de atletas participantes de tal revezamento é restrito. Não faz, nunca fez e não fará sentido manter 35 ou 40 atletas de linha. Assim, sem levar em consideração os goleiros, serão por volta de 30 atletas à disposição.

Caso se confirme a proposta do Independiente-ARG por Machuca — R$ 900 mil pelo empréstimo e opção de compra de R$ 11 milhões — o Fortaleza fará bem em aceitar. O atacante rendeu pouco e não foi por falta de oportunidades. Desde a chegada de Vojvoda ao Tricolor, o índice de acerto nas contratações é muito bom, mas o futebol está longe de ser ciência exata. Machuca é jovem e, voltando ao seu país, pode recuperar a confiança e evoluir. Tem só 24 anos, afinal.

Kauan Rodrigues é novamente convocado



A terceira convocação para a seleção brasileira sub-20 de Kauan Rodrigues, meio-campista do Fortaleza, foi justamente comemorada pelo clube. O jogador tem talento. No começo do ano, a impressão é que ganharia mais espaços no time titular de Vojvoda, mas não foi o que ocorreu. Ainda há tempo.

Deixando claro a sua entrada de vez na busca por direitos esportivos globais, a Netflix confirmou acordo com a Fifa para transmitir, nos Estados Unidos, as duas próximas edições da Copa do Mundo Feminina, em 2027 (no Brasil) e 2031. A empresa de streaming vai exibir, ao vivo, todos os jogos previstos.

Já viu? O Dia que o Esporte Parou

O Dia em que o Esporte Parou. Ótimo documentário da HBO relembra algumas das consequências da pandemia de Covid-19, contando a história marcante das paralisações esportivas sem precedentes ocorridas em março de 2020. Onde: MAX

Vasco, Chelsea e Fortaleza BC



1. Confirmado como técnico do Vasco, Fábio Carille tem uma missão que lhe agrada: arrumar sistemas defensivos. Na Série A, o time carioca tomou 56 gols, quarta pior defesa.

2. O Chelsea, principal favorito, é o único time da Liga Conferência com 100% de aproveitamento até agora. São 18 pontos em seis jogos, 25 gols marcados (média de 4,1 por partida) e cinco sofridos.

3. Vitória do Fortaleza Basquete Cearense sobre a Unifacisa, em Campina Grande (PB), foi fundamental na rodada mais recente do NBB. Tricolor tem ido mal e precisa reagir para estar na segunda fase. Próximos dois jogos também são fora de casa.